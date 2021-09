Arpino, esce di casa per andare a scuola 18enne sparisce

E’ uscita questa mattina da casa nella periferia di Arpino per recarsi a scuola, una 18enne che frequenta un istituto di scuola superiore nella citta’ volsca, dove la ragazza non e’ mai arrivata visto che a scuola nessuno l’ha vista. I genitori della giovane alle ore 13, sono andati a scuola per riprendere la figlia ma non l’hanno trovata. Hanno chiesto se qualcuno l’aveva vista ma sono stati informati che la 18enne non era in classe. Comprensibile l’ansia dei genitori,preoccupatissimi hanno fatto decine di telefonate al cellulare ma risulta sempre spento. Nel pomeriggio i genitori si sono recati presso la stazione dei Carabinieri della citta’ di Cicerrone per formalizzare una denuncia per allontanamento volontario, cosi’ e’ classificato il caso. Sono immediatamente scattate le procedure previste in queste situazioni non si esclude nemmeno la fuga d’amore.

