Arpino, due incendi a poca distanza: vigili del fuoco ed elicotteri al lavoro per spegnere le fiamme

Non c’è pace quest’oggi ad Arpino. A distanza di poche ore si sono verificati due incendi. Il primo rogo è avvenuto tra la zona ‘Cimitero comunale’ e la zona ‘Pelagalli’, il secondo è divampato a poca distanza dal primo, più precisamente tra la zona ‘Girone’ e ‘Collecarino’. È in corso l’opera di contenimento e di spegnimento del fiamme da parte dei vigili del fuoco coadiuvati da un elicottero che sorvola il territorio citato scaricando acqua sulle fiamme. Si è prontamente attivato anche il dipartimento locale della protezione civile. Intanto sull’accaduto indagano i carabinieri, non si esclude che i due incendi siano di origine dolosa e che possano essere stati appiccati dallo stesso soggetto o stessi soggetti. A tal proposito, ed è giusto rimarcarlo, si ricorda che anche il buttare le sigarette dal finestrino di un’auto o in mezzo ad un fogliame mentre si passeggia può causare un principio di incendio che se non domato sul nascere può causare seri danni a cose e/o persone.

L.R.

Correlati