Arpino – Dai Frantoi d’Autunno ai Sapori della Tradizione Natalizia

Un progetto che valorizza identità, prodotti tipici e comunità In qualità di consigliere comunale delegato, presento con grande soddisfazione il programma degli eventi “Dai Frantoi d’Autunno ai Sapori della Tradizione Natalizia”, realizzati grazie al contributo di ARSIAL – Regione Lazio. Le iniziative, in programma dal 6 all’8 dicembre nel cuore di Arpino, rappresentano un percorso dedicato alla promozione delle nostre eccellenze agricole, alla cultura dell’olio e alle tradizioni che accompagnano il periodo natalizio. L’obiettivo è quello di valorizzare il lavoro delle aziende del territorio, rafforzare il paniere Tipicamente Ciociaro e far conoscere, attraverso esperienze concrete, la ricchezza della nostra comunità. Il calendario prevede degustazioni guidate, momenti divulgativi con esperti, tour esperienziali tra storia e natura, laboratori, mercatini, spettacoli e attività per le famiglie. Un insieme di appuntamenti pensati per raccontare in modo unitario la storia, i sapori e l’identità del nostro territorio. «Questo progetto – affermo – si inserisce nel percorso di promozione del brand Arpinum – Vive Ciceronis Terram, che stiamo portando avanti con impegno e visione. Attraverso iniziative come queste, Arpino si presenta come una comunità viva, accogliente e capace di valorizzare il proprio patrimonio agricolo e culturale.» Ringrazio ARSIAL e Regione Lazio per il sostegno, le aziende agricole, la Proloco di Arpino e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative. Invito cittadini e visitatori a partecipare e a vivere insieme tre giornate dedicate alla bellezza della nostra terra. Mauro Visca Consigliere comunale delegato Comune di Arpino

Correlati