Arpino, Covid: il Sindaco Renato Rea fa il punto della situazione settimanale

Gli ultimi dati forniti dalla Asl sui casi covid nella nostra Città dicono che nella settimana appena trascorsa le positività sono state 73 e le negativizzazioni 69. I soggetti ad oggi positivi sono 150.

Visto il numero comunque sempre elevato di positività ho dato alla Asl la disponibilità del “Centro Samantha Gabriele” in località S.Sosio per la vaccinazione di quanti ancora non lo abbiano fatto. La Direzione della Asl, accogliendo la richiesta, ha disposto per DOMENICA 13 FEBBRAIO, DALLE ORE 14 ALLE ORE 17, CHE MEDICI DELLA ASL SARANNO PRESENTI IN DETTO CENTRO PER SOTTOPORRE A VACCINAZIONE CHI RISULTA ANCORA SPROVVISTO.

Seguiranno in settimana ulteriori dettagli.

Lo dichiara in una nota il sindaco Renato Rea.