Arpino – Convegno ciceroniano: la nota

Sabato 9 marzo, presso il salone di rappresentanza della Fondazione “U. Mastroianni” – alla presenza di Autorità civili e politiche oltre le gentili ospiti in rappresentanza dell’UNITRE di Amelia (presidente prof.ssa Mara Quadraccia e prof. Giancarlo Sgrigna) e del Comitato Dante di Terni (prof.ssa Anna Rita Manuali) -, con il preside prof. Filippo Materiale ed il presidente dell’Ordine Forense di Cassino, l’avv. Giuseppe Di Mascio, è stata analizzata l’orazione ciceroniana Pro Sexto Roscio Amerino .Il preside Materiale ha ripercorso tutti i momenti della vicenda con un esame puntuale dell’arringa in difesa dell’Amerino e dei personaggi coinvolti nel processo. Il presidente Di Mascio ha esposto in modo preciso ed attento il punto di vista legale per valutare l’intero processo.Si ringraziano il vice Sindaco di Arpino, Massimo Sera, il presidente del Centro Studi Umanistici, Renato Rea, la Dirigente scolastica del Tulliano, Paola Materiale, il commissario straordinario della XV Comunità Montana, Rossella Chiusaroli, la presidente dell’UNITRE di Amelia, Mara Quadraccia, la presidente del Comitato Dante di Terni, Anna Rita Manuali, il presidente dell’ass. “Ex Alunni ed Amici del Tulliano, Loreto Marco D’Emilia, il presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini, il generale Luigi Sparagna, l’artista Guido Gabriele, e il Direttore dell’Istituto Paritario “Italo Baglione” di Sora, dott. Giancarlo Baglione.Sono stati proiettati i video relativi all’Ameria romana e alla presentazione di Arpino, realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico “Tulliano”.Il prof. Giancarlo Sgrigna, dell’UINTRE di Amelia, ha recitato due passi tratti dall’orazione ciceroniana. Dopo il gemellaggio con i Comitati Dante di Trani, Barletta, Trani e Bolzano, é stato suggellata l’amicizia con il Comitato di Terni. Dante, Cicerone ed il Certamen Ciceronianum Arpinas hanno realizzato anche questo miracolo.Il Convegni, come anche il programma di Aggiornamento Viaggiare con Dante, il premio di Poesia europeo ed i gemellaggi con altri Comitati italiani ed esteri hanno come comune denominatore i giovani quali destinatari principali così come nel 1981 l’idea fortunata del Certamen Ciceronianum Arpinas vide il Liceo Tulliano ed il Comitato di Arpino uniti nel nome di Cicerone e della gioventù europea. Testimonianza di ciò è il patrocinio ed il sostegno anche della Sede Centrale della Società Dante Alighieri. L’occasione è stata propizia per suggellare l’amicizia con il Comitato Dante di Terni. Dante, Cicerone ed il Certamen Ciceronianum Arpinas hanno realizzato anche questo miracolo.

Correlati