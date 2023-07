Arpino – Contrada Vignepiane festeggia il suo campione, Michele Ranaldi. La soddisfazione degli arpinati e i complimenti di Gianluca Quadrini

Michele Ranaldi, arpinate, della contrada Vignepiane, si è imposto nella categoria A2 28/24, conquistando, a Rimini il titolo di Campione d’Italia nella danza sportiva – disciplina Combinata Caraibica, dopo una perfetta esibizione, in coppia con Daniela Barresi. Gli arpinati hanno appreso la notizia con grande gioia ed è stata una grande soddisfazione anche per il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che in una nota commenta il suo entusiasmo complimentandosi con i due campioni – “la nostra terra dimostra ancora una volta di avere dei talenti che giorno dopo giorno stanno dando vita a qualcosa di straordinario. Voglio complimentarmi con il mio concittadino, Michele Ranaldi, sia in qualità di Arpinate e amministratore della città che in qualità di Presidente del Consiglio Provinciale perché il nostro territorio può vantare con grande orgoglio di avere un campione formidabile che ha trovato la sua ricetta vincente nell’impegno, nel talento e nella forza di seguire un suo sogno. Complimenti ancora a questa formidabile coppia, essere Campioni d’Italia è un traguardo ed un titolo importantissimo. Il mio l’auspicio è che perone come loro siano sempre più da monito ai molti che hanno una passione ma hanno bisogno della giusta spinta per coltivarla.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA