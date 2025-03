ARPINO – CERIMONIA DI POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL PROGETTO LIONS INTERCLUB “SCUOLA CANI GUIDA PER NON VEDENTI E ALLERTA DIABETE”

Ieri mattina 14/03/25 in località Pallisco di Arpino si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra del progetto Lions Interclub in oggetto. Una grande emozione iniziare concretamente l’avventura che sembrava un sogno e che invece gradualmente sta diventando realtà. Presente Rossella Chiusaroli Commissario della XV Comunità Montana che non finiremo mai di ringraziare per aver concesso in comodato d’uso il sito, Il Presidente del Club Lions di Sora-Isola del Liri-Arpino e coordinatore del progetto Bernardo Maria Giovannone, l’amico non vedente con cane guida Piero Parisi. Presenti anche gli amici del club Peppino ed Elvio Quadrini, Agnese Bello, IL presidente del club Valcomino Domenico D’Antona, Il presidente Lions Frosinone Andreina Ciotoli con il segretario Franco Colosimo, Il vicepresidente Lions Arce Pontecorvo Giampiero Romano, Il vicesindaco Di Arpino Massimo Sera insieme al cons comunale Mauro Visca anche in rappresentanza del Presidente commssione regionale sanità Alessia Savo, Il sindaco di Colfelice Gabriella Protano con il cons Comunale Donato Marsella, Il collaboratore del Presidente della provincia di Fr Natalino Coletta già assessore Comunitario e comunale. Presenti anche Valentina Bracconcini dell’Aicad (ass cani allerta diabete) con un cane(BEA),gli ed.cinofili Lara Di Folco e Mattia Venditti. Presente anche Loris Giovannone della Protezione civile che ci ha aiutato a coordinare l’evento e Carlo Quadrini che ha voluto donare a tutti i partecipanti delle ottime crespelle gustate e molto apprezzate dopo il taglio del nastro e il brindisi augurale. Erano presenti anche Massimo Casinelli e Stefano Capuano dello staff Tecnico e amministrativo della Comunità Montana e altri amici e collaboratori volontari tra cui Anna Lancia e Marco Chiappini. Presente Marco Giovannone che ha realizzato il servizio fotografico inviato poi al nostro videomaker Leonardo Iafrate. Abbiamo avuto la sorpresa della presenza del Webmarketing professionista Valentino Vitale che ha realizzato un video con il Drone. Un grande e sentito ringraziamento ai presenti ma anche a chi non lo era ma collabora per la buona riuscita di questa importante iniziativa umanitaria e sociale come gli Architetti Leonia Simone e Marco Mastroianni e tutti gli amici e gli enti pubblici e privati che condividono il nostro sogno. Un ringraziamento a Luciano Rea presidente della Proloco per averci prestato amplificatore e tavolo per l’evento e un ringraziamento grande anche a Tonino Magnapera di Teleuniverso e a Fabrizio Casinelli capo ufficio stampa della Rai, per averci sempre sostenuto, insieme agli altri organi di informazione.

Comunicato stampa Bernardo Maria Giovannone Presidente del club e coordinatore del Progetto