Arpino celebra Sant’Antonio di Padova: presente alla Messa Solenne e all’inaugurazione del restauro della chiesa anche Gianluca Quadrini

Una giornata di intensa spiritualità e profonda partecipazione ha caratterizzato la Solennità di Sant’Antonio di Padova con la Santa Messa Solenne presieduta da S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo diocesano, alla presenza di autorità civili e religiose. Contestualmente è stato anche inaugurata una parte del nuovo restauro della chiesa alla presenza del Sovrintendente per il Lazio Meridionale Alessandro Betori. Al termine della celebrazione è stato distribuito il tradizionale pane benedetto, simbolo della generosità e dell’eredità spirituale di Sant’Antonio.

Tra i presenti anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha voluto portare personalmente il saluto dell’ente provinciale e del Presidente Luca Di Stefano e unirsi alla comunità di Arpino in questo momento significativo. “Oggi ho voluto essere presente non solo come rappresentante istituzionale, ma anche come cittadino profondamente legato alla tradizione e alla spiritualità del mio territorio – ha dichiarato il Presidente –. Sant’Antonio è una figura cara a tutti noi, e celebrare la sua memoria in un luogo come Arpino significa riscoprire il valore della fede, della solidarietà e dell’identità culturale che ci unisce.” Una giornata intensa, che ha testimoniato la devozione profonda della comunità e il valore delle radici religiose che continuano a dare forza e coesione al territorio.