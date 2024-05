Arpino celebra l’eccellenza culturale della poetessa ed artista, Monica Rea. Le congratulazioni del Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, desidera esprimere i suoi più sentiti complimenti alla poetessa ed artista, Monica Rea. Originaria di Arpino e residente ad Isola del Liri, Monica Rea, si è distinta negli anni per le sue grandi capacità e per essere stata selezionata, nel corso dell’ultimo anno, per i premi più illustri nel campo dell’arte e della cultura. Tra le molteplici onorificenze attribuite e prestigiosi successi, infatti, è stata selezionata per la biennale della Riviera Romana nel 2023, Menzione d’onore ad Avallino, concorso letterario “I luoghi dell’Anima” con l’opera letteraria “Ti racconto Arpino”, selezionata alla Biennale Metropoli di Torino e per il Premio Marchionni Arte, evidenziando così il suo eccezionale talento e l’impegno costante nel suo ambito professionale. Il Presidente Quadrini, in una nota, desidera sottolineare l’importanza di questo straordinario traguardo, che non solo celebra le capacità e il merito della poetessa, Rea, ma che contribuisce anche a valorizzare e promuovere il territorio della Provincia Frosinone. – “ Figure di spicco come la nostra cittadina portano con sé un bagaglio culturale e artistico di inestimabile valore, arricchendo le nostre comunità e conferendo prestigio all’intero territorio provinciale. La nostra provincia si compiace di avere figure così talentuose e determinate, le quali, attraverso il loro impegno e la loro eccellenza, contribuiscono in modo significativo a far brillare il nostro territorio sui palcoscenici nazionali e internazionali.” Quadrini estende i suoi più sinceri auguri per il suo continuo successo e per le future conquiste che, con sicurezza, arricchiranno ulteriormente il panorama culturale della Provincia di Frosinone.

