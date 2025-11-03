Arpino, Casinelli attacca Sgarbi: “Un sindaco inutile per il paese”

Arpino – La breve visita del sindaco Vittorio Sgarbi in Comune, giovedì scorso, non ha affatto rasserenato gli animi all’interno della minoranza. A esprimere forte preoccupazione e delusione è stato il consigliere comunale Niccolò Casinelli, che ha rivolto parole dure nei confronti del primo cittadino, definendolo «un sindaco inutile per Arpino».

Secondo Casinelli, Sgarbi sarebbe stato del tutto assente dalla vita amministrativa del paese: «Sgarbi ad Arpino non c’è mai stato – ha dichiarato – e non mi riferisco alle passerelle da star, ma al fatto che non ha mantenuto nemmeno una minima parte delle promesse fatte. L’operazione che lo ha portato alla guida del Comune è stata un fallimento».

Il consigliere non risparmia toni polemici: «Per noi non sei una star – ha aggiunto – ma un sindaco estremamente normale, forse anche al di sotto della norma, perché di Arpino non ti è mai importato nulla. L’unico segnale concreto della tua presenza è l’indennità che percepisci».

Casinelli ha inoltre interpretato la recente comparsa pubblica di Sgarbi come un gesto più simbolico che sostanziale: «Hai fatto le scale da solo, e questo dimostrerebbe che puoi ancora muoverti autonomamente, ma se davvero la tua presenza avesse avuto valore politico, avresti dovuto incontrare i cittadini, la maggioranza e la minoranza per illustrare i programmi dei prossimi due anni e mezzo».

L’esponente di minoranza conclude con un affondo: «Ad Arpino non servono fotografie o apparizioni fugaci, serve un sindaco presente, capace di amministrare e dare risposte concrete alla comunità».

