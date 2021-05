Arpino, carcassa di animale davanti casa. L’appello di una residente

In via Scaffa, da questa mattina, le spoglie mortali di un povero cane dimorano davanti il cancello di una residente. Contattata telefonicamente dichiara: 《È da questa mattina che provo a chiamare i vigili urbani senza risposta. Al comune mi hanno detto che non è di loro competenza. Questo povero animale deve rimanere qui? Lo spettacolo non è neppure bello da vedere.》In effetti si possono notare organi del corpo volati via probabilmente a causa di urto con qualche auto. La richiesta comunque la giriamo volentieri, che bisogna fare? Mettere l’animale in una busta nera e buttarlo in un bidone della spazzatura? Chi è fortemente credente non la reputa una giusta sepoltura.

Lu.Re.

