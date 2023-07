Arpino – Cappelletta di San Giuseppe, Quadrini: “un vero gioiello di architettura classica”

Si è svolta questa mattina la cerimonia, ad Arpino, presso la Cappelletta di San Giuseppe. Ricordiamo che l’intervento di ripulitura e ripristino del fossato in via Pietro Nenni, qualche settimana fa, ha portato alla luce un autentico esempio di architettura classica. Sul posto anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che, dopo aver portato i saluti del suo Presidente, Luca Di Stefano, ha ringraziato la tempestività negli interventi da parte della Provincia. “Se oggi Arpino vanta di poter possedere questo gioiello è grazie alla prontezza e alla serietà degli uffici provinciali che hanno accolto la mia istanza con tempestività.” Dichiara in una nota Quadrini – “Un ringraziamento infatti voglio farlo al geometra Giovanni Marchione, funzionario Provinciale, che si è subito attivato, insieme all’ing Tommaso Secondìni, responsabile dell’ufficio Tecnico della Provincia. Così come un ringraziamento va alla Polizia Provinciale per il lavoro che quotidianamente svolge sul nostro territorio e all’Archeoclub di Arpino, al suo Presidente, Saverio Zarrelli, e ai volontari che hanno supportato i nostri tecnici. Insieme al Sindaco di Arpino, Vittorio Sgarbi, – conclude Quadrini- ci stiamo concentrando su azioni che valorizzino tutti i nostri territori, portandoli in auge attraverso le bellezze e il patrimonio artistico in loro possesso.”

COMUNICATO STAMPA