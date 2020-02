Arpino Capitale Italiana della Cultura 2021. Annullamento evento 29 febbraio 2020

Tenuto conto che il Mibact ha ritenuto di posticipare la scadenza deitermini per la presentazione del​ dossier di candidatura alla selezione per il titolo di “Capitale italiana della cultura per l’anno 2021”, dal 2​ marzo al 13 marzo p.v. in considerazione dell’emanazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza​ epidemiologica da COVID-19”, si comunica che l’evento in programma sabato 29 febbraio 2020 presso la Fondazione U. Mastroianni ad Arpino è annullato.Seguiranno ulteriori comunicazioni a cura dell’Amministrazione Comunale.

COMUNICATO STAMPA

