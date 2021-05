Arpino, boom di iscrizioni per la quarantesima edizione del “Certamen Ciceronianum Arpinas”

Provengono da ben 10 paesi e sono oltre 130 i partecipanti all’edizione XL del Certamen Ciceronianum Arpinas che sarà presentato alle ore 10.30 di giovedì 6 maggio presso Palazzo Boncompagni ad Arpino . Un risultato di assoluto rilievo per un’edizione storica della manifestazione, organizzata come di consueto dal Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con l’IIS Tulliano e con la partecipazione della AICC (Associazione Italiana della Cultura Classica), della CUSL (Consulta Universitaria degli Studi Latini) e della SIAC (Società Internazionale degli Amici di Cicerone).

Dopo lo stop dell’edizione 2020, risucchiata dall’incedere della pandemia, la voglia dei giovani latinisti di tutta Europa di confrontarsi con l’opera del più illustre dei cittadini arpinati si è manifestata con vigore tale da superare financo il persistere dell’emergenza mondiale.

Mancherà certamente l’abbraccio che la Città di Arpino è solita tributare ai partecipanti, ma resta il fascino di un richiamo che ha dimostrato tutta la sua attualità e che ha dato ai concorrenti un singolare appuntamento con la classicità; una stanza virtuale gremita di cultura classica e di giovani provenienti da Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Romania, Spagna, Ungheria e, naturalmente, Italia, in cui Arpino parla all’Europa e in cui l’Europa mette in campo tradizioni culturali insopprimibilmente comuni.

«Ricoprire una posizione di preminenza tra competizioni analoghe – ha dichiarato il Consigliere delegato alla Cultura Niccolò Casinelli – non deve essere solo fonte di orgoglio, ma soprattutto di responsabilità. Abbiamo sentito la responsabilità di tracciare una via alternativa in un’era in cui la cultura sembrava dover abdicare di fronte alle contingenze, e lo abbiamo fatto con la consapevolezza di dover proteggere la perla più preziosa del nostro patrimonio culturale immateriale da un insopportabile nuovo rinvio».

Soddisfazione da parte del Sindaco Renato Rea che ha aggiunto: «Siamo onorati di poter regalare ad una generazione di studenti europei, derubata per mano di un destino pandemico avverso del suo pieno diritto all’istruzione, il sogno di poter competere con Marco Tullio Cicerone e di potersi aggiudicare il Certamen; voglio ringraziare l’intero Consiglio di Amministrazione per la preziosa individuazione di un’alternativa compatibile con la situazione emergenziale e tutto il personale organizzativo per il grande lavoro svolto».

COMUNICATO STAMPA