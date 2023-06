Arpino, avvistati una ventina di cinghiali: ecco dove (VIDEO)

Da alcuni giorni ci sono una ventina di esemplari tra adulti e cuccioli di cinghiali che scorazzano nella zona tra Vicenne e Collina, nel terreno circostante a ridosso della strada comunale. Di seguito vi mostriamo un video fatto da una residente.

C’è il pericolo di trovarseli davanti mentre si è in auto o con in sella a un due ruote rischiando possibili conseguenze serie per l’incolumità di chi transita, in special modo nelle ore notturne. Si prega di prestare attenzione chi percorre quel tratto stradale.

Foto archivio