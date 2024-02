Arpino – Al via la stagione 2024 per il Team Parravano Corse

Si sono svolte sabato 24 e domenica 25 due giornate di test all’ autodromo di Vallelunga. Il Team Parravano Corse ha presentato le sue moto ed i suoi piloti per la stagione 2024.

Presente la Bimota DB4 tribute moto sviluppata Parravano Corse – Events & Advertising- Bimota classicparts, pilotata dal pluricampione Maurizio Bottalico che sarà impegnato nel CIV Classic categoria lightwin 650.

La Suzuki GSX R 1000 moto in collaborazione Parravano Corse -Team117 pilotata dall’ equipaggio Nico Bonifacio, Daniele Parravano e Francesco Cianfarani impegnati nell’ European Endurance Classic categoria young.

In fine la Ducati 4 valvole prototipo Parravano Corse pilotata da Daniele Parravano nel CIV Classic categoria Open.

La giornata di sabato si è svolta al mattino con pioggia a tratti ed il pomeriggio con una pista in parecchi punti umida, nonostante tutto Bonifacio, Parravano e Cianfarani si sono alternati alla guida della GSX R , mentre Maurizio Bottalico con la DB4 tribute è riuscito a scendere in pista solo nell’ ultimo turno di giornata.

Nella giornata di domenica le condizioni sono migliorate e sia Maurizio Bottalico sia Daniele Parravano sono riusciti a completare i test nel migliore dei modi.

Grande soddisfazione espressa dai piloti per l’esito delle prove e per le performance delle loro moto.

Entusiasti del lavoro svolto Antonio di Carlo della Events & Advertising,Paolo Girotti di Bimota classicparts e Pino Sicignano della Giesse Trasporti Srl partner ufficiale del team arpinate.

Sarà una stagione agonistica 2024 interessante.

COMUNICATO STAMPA