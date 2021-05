Arpino, al via i lavori per la messa in sicurezza del territorio

Sono iniziati, nel corso della scorsa settimana, i lavori di messa in sicurezza del territorio arpinate nelle zone di Pagnanelli , Costecalde e Selvelle .

“I lavori saranno concentrati sulle aree a maggior rischio di dissesto idrogeologico e che presentano criticità strutturali – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Massimo Sera -L’identificazione esatta delle aree di intervento, avvenuta analizzando nel dettaglio la relazione tecnico-geologica, ha consentito l’ individuazione delle soluzioni più adeguate per rimuovere la causa dei problemi esistenti. Saranno sistemate le cunette per migliorare il convogliamento delle acque meteoriche e verranno messi in sicurezza i tratti stradali che presentano cedimenti strutturali”.

Il vicesindaco ha infine ringraziato i colleghi amministratori che hanno collaborato alle diverse fasi del progetto: Bruno Biancale, Maria Manuel, Dino Quadrini ed il personale dell’ufficio tecnico.

Compiacimento da parte del sindaco Renato Rea che ha affermato – “Prendono finalmente il via i lavori sul territorio comunale grazie al finanziamento di 900.000 euro ottenuto dal “ Dipartimento degli affari territoriali” del Ministero dell’ interno. Si tratta di interventi attesi da molti anni che metteranno in sicurezza molte altre località di Arpino”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO