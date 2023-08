Arpino, acqua sporca dai rubinetti

In località Valluni sono sempre più esasperati. Non bastavano le perdite riparate più volte, ora devono sorbirsi pure il disagio di svuotare e naturalmente pulire i serbatoi (anche da 2.000 litri) perchè pieni di terra. O almeno di questa dovrebbe trattarsi. Così sembra quella color avana (foto) che a scopo dimostrativo è stata travasato in un contenitore di vetro.

Gli utenti ce l’hanno con Acea, e non solo con Acea per la verità. Sostengono che il servizio idrico è da terzo mondo, che i ripetuti guasti sulla rete vengono riparati ma durano poche ore con sperpero di risorse economiche e naturalmente della stessa acqua.

E’ una vergogna – accusa uno dei residenti – ci stanno maltrattando. Ci procurano problemi ogni giorno. Avrebbero potuto avvisare, avremmo chiuso i serbatoi ed invece ce li ritroviamo sporchi, pieni di terra. E nessuno ci tutela, se ne fregano tutti.

Qualcosa del genere era capitata già in contrada Vagni qualche settimana fa. Anche lì problemi e proteste. Intanto, nella zona collinare di Arpino non si escludono esposti – denuncia per i danni ed i disagi subìti.

