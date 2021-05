Arpino, 60enne scomparso da ieri: trovato senza vita

Purtroppo e’ stato trovato privo di vita il 60enne scomparso nella giornata di ieri ad Arpino. Il corpo senza vita di R.Q. collaboratore scolastico, secondo le prime informazioni, si sarebbe tolto la vita ed e’ stato trovato in zona ex mattatoio e qui e’ stata trovata anche l’auto del 60enne.Le ricerche sono state coordinate dai militi della locale stazione agli ordini del luogotenente Sbardella, alle quali hanno partecipato anche i Vigli del Fuoco del distaccamento di Sora e la Protezione Civile utilizzando anche un drone. La notizia si e’ sparsa in paese lasciando sgomento e commozione in quanti lo conoscevano.

Foto Soraweb

