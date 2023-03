Arpino – 54enne trovato privo di vita in casa

Non dava notizie di se da almeno un paio di giorni i familiari insospettiti questa mattina hanno avvisato i Carabinieri che lo hanno trovato privo di vita in casa in via Aquila Romana. La drammatica fine di Emilio Iacobelli di 54 anni forse stroncato da un malore improvviso. Da quanto si apprende sembra che nei giorni scorsi aveva accusato un malore ed era stato soccorso. Sembra che la morte del 54enne risalga alla giornata di ieri o forse a domenica. Emilio era conosciuto in paese per i suoi modi educati e per la passione per la musica. La notizia e’ circolata velocemente nella citta’ di Cicerone lasciando incredulo l’intero paese e chi lo conosceva. La redazione di Liritv e’ vicina al dolore della famiglia per questa immatura dipartita.

Correlati