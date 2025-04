Arpino, 25° anniversario dell’Associazione Quartiere Arco: presentazione inno “E’ come un sogno che s’avvera”

L’Associazione Quartiere Arco in occasione del 25° anniversario della sua costituzione, presenta, sabato 26 aprile 2025 alle ore 18 presso il Palazzo Boncompagni in Arpino (Fr), l’inno del Quartiere “E’ come un sogno che s’avvera” scritto da Vitangelo Lungo, con l’arrangiamento del Maestro Paolo Notargiacomo e cantato dal soprano Orietta Manente e dal tenore William Diego Schiavo con la partecipazione del coro “Laudate Dominum” diretto dal Maestro Giovanni Pagliaroli.

Dopo i saluti della autorità e del Presidente Arnaldo Forte, verranno eseguiti brani di repertorio della musica classica italiana dal soprano Orietta Manente, dal mezzo soprano Annarita Cerrone, dal tenore Wiliam Diego Schiavo e dal coro “Luadate Dominum” diretto dal maestro Giovanni Pagliaroli, accompagnati al pianoforte dal Maestro Paolo Notargiacomo.

Le varie testimonianze da parte dei già Presidenti e contradaioli concluderanno il programma. A condurre la manifestazione sarà il Prof. Fernando Casinelli.

COMUNICATO STAMPA