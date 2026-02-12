Arnara, l’ufficio postale ha riaperto nella nuova veste “Polis”

Sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela come i certificati INPS, gli atti di Volontaria Giurisdizione, i certificati anagrafici e di stato civile.

Terminati i lavori di ristrutturazione, ha riaperto al pubblico oggi l’ufficio postale di Arnara.

Si tratta del 50esimo già operativo in provincia di Frosinone secondo la nuova tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della Pubblica Amministrazione in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti. Altri quattro uffici postali del Frusinate sono attualmente interessati dai lavori previsti dal progetto.

I principali interventi. Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, si è proceduto con la realizzazione di uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, la posa di un percorso in rilievo sul pavimento per facilitare la mobilità delle persone con disabilità visive, l’inserimento di nuovi arredi progettati per agevolare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

I nuovi servizi “Polis”. Il progetto Polis valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, come in 83 uffici postali della provincia di Frosinone, anche nell’ufficio postale di Arnara sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” e 15 diversi certificati anagrafici.

Sicurezza. Da un punto di vista della sicurezza, l’ufficio postale di Arnara è dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Roma, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine.

L’ufficio postale di Arnara è aperto con il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A disposizione della clientela anche un ATM Postamat, operativo sette giorni su sette per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

In un contesto generale in cui in molte realtà periferiche si assiste a una progressiva riduzione dell’offerta dei servizi, Poste Italiane non solo mantiene la sua capillarità ma rafforza la propria presenza investendo nel futuro del territorio con progetti, interventi e iniziative concrete finalizzate a valorizzare le comunità meno densamente abitate per un’Italia più inclusiva, connessa e vicina ai bisogni di ogni cittadino e di ogni comunità.