Arnara (FR) – Trovato privo di sensi in un bosco, 30enne elitrasportato

E’ stato trovato privo di sensi nelle vicinanze di un fossato nelle campagne di Arnara. Un 30enne e’ stato notato questa mattina da alcuni cacciatori che hanno immediatamente avvisato i Carabinieri e il 118. Il giovane era in uno stato di incoscienza ed in stato di ipotermia, per questo e’ stato trasferito in eliambulanza in un nosocomio della capitale. Tutte da chiarire le cause del perche’ il giovane si trovasse riverso a terra e privo di sensi. Dai primi elementi raccolti dai militi, sembra che il ragazzo abbia avuto un malore e non sarebbe stato in grado di rientrare a casa.

redazione – foto archivio