Arnara – Esecuzione Misura Cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa: vittima di violenza genere.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Frosinone, dall’Ufficio G.I.P., nei confronti di un cittadino italiano di 35 anni, residente a Ferentino ma domiciliato ad Arnara, gravemente indiziato del reato di atti persecutori. Il provvedimento scaturisce da una denuncia querela presentata dalla ex convivente, la quale riferiva ai Carabinieri una serie di comportamenti vessatori da parte dell’ex compagno, con condotte ripetute di minacce e molestie. In più occasioni lo stesso avrebbe posto in essere una serie di condotte persecutorie nei confronti della P.O., già a partire dal mese di gennaio 2025, consistite in minacce, invio di ripetuti messaggi offensivi, pedinamenti, strattonamenti, lancio di oggetti e comportamenti autolesionistici. All’indagato, il giudice disponeva inoltre l’applicazione del braccialetto elettronico. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza. Foto archivio

