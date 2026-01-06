Arnara, chiuse diverse strade per criticità sul territorio: attivato il C.O.C. e monitoraggi in corso

Situazione di attenzione nel territorio di Arnara, in particolare nella zona Marano, accesso Arnara, dove, a causa di criticità sulla viabilità, è stata disposta la chiusura della strada. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale della Provincia e i volontari dell’associazione di Protezione Civile “La Rocca ODV”, impegnati nelle operazioni di verifica e messa in sicurezza.

Ulteriori disagi si registrano anche in altre aree del comune: risultano attualmente chiuse Via Madonna del Carmine / Coste, Via Conca / Colle Cellorco e Via Angotti. Le strade sono state interdette al traffico in via precauzionale, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

Il sindaco Massimo Fiori ha comunicato che l’amministrazione sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione insieme all’Ufficio Tecnico Comunale e ai volontari della Protezione Civile. Le squadre sono impegnate nel monitoraggio delle zone interessate e nella valutazione di eventuali ulteriori interventi.

«Stiamo monitorando con attenzione il territorio — ha dichiarato Fiori — e invitiamo la cittadinanza alla massima prudenza e a rispettare le indicazioni di sicurezza».

Come previsto dalle procedure, è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), punto di coordinamento delle attività di emergenza e di supporto alla popolazione.

L’invito dell’amministrazione è quello di limitare gli spostamenti nelle aree interessate, prestare massima attenzione e seguire gli aggiornamenti ufficiali diffusi dal Comune.

