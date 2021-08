Arnara, bilancio più che positivo per l’amministrazione Fiori

La carenza di personale all’interno dell’Ente all’inizio dell’insediamento (assenza di segretario, ragioniere e responsabile dell’ufficio tecnico) e poi il pensionamento di due vigili, tra cui il comandante; l’impossibilità di implementare le risorse umane; le emergenze legate alla pandemia e una gestione amministrativa che necessariamente ha dovuto fare i conti con i tagli ai trasferimenti statali e le sempre crescenti esigenze dei cittadini. Un anno particolarmente complesso, quello affrontato dall’amministrazione Fiori che, nonostante le tante criticità, ha dimostrato di lavorare con responsabilità e attenzione, oltre che con il massimo impegno per garantire opere e servizi. A sottolineare la solerzia e l’efficienza del governo guidato da Massimo Fiori è il suo vice, Diego Cecconi. “In uno scenario così complesso – sottolinea Cecconi – l’operato della nostra Amministrazione non può e non deve passare sotto silenzio ma, al contrario, deve essere illustrato e apprezzato. Nonostante la pandemia che ha letteralmente sconvolto le nostre vite, abbiamo continuato ad essere vicini ad ogni singolo cittadino e a lavorare per il bene di tutti: ora stiamo raccogliendo i frutti di quello che abbiamo seminato”. Cecconi, in particolare, ha rinunciato all’indennità di vicesindaco per tutto il 2020, decidendo di devolvere l’intero importo alle casse comunali. “Visto il particolare periodo storico – ha evidenziato – mi sembrava un gesto assolutamente doveroso”. Grande attenzione, da parte sua, anche alle tante progettualità messe in campo per Arnara, a cominciare dal centro sportivo comunale sul quale è in corso un’opera di restyling: gli interventi nello specifico riguardano gli spogliatoi e il rifacimento del campo sportivo che sarà trasformato in un campo sintetico di ultima generazione. Novità anche per l’ambiente: a breve verrà inaugurata l’isola ecologica ma occorre anche sottolineare l’ottima iniziativa di sensibilizzazione denominata ‘RipuliAMO ARNARA’, eseguita in collaborazione con l’associazione NovArnara. “In aggiunta a tutto ciò – spiega lo stesso Cecconi – è stata inoltrata la richiesta di riqualificazione della palazzina ex IACP-Case Popolari. Per la viabilità, oltre all’efficientamento delle illuminazioni che interessano gran parte delle strade comunali, si è raggiunto un accordo con la Provincia per effettuare un’importante manutenzione delle strade provinciali che attraversano Arnara. Diversi tratti stradali sono stati già sistemati, grazie anche all’accordo con la società che ha realizzato gli ampliamenti delle linee di metano e successivamente ha asfaltato le strade interessate dai nuovi attraversamenti”. In ultimo Cecconi annuncia che sono tanti altri gli interventi in fase di progettazione e i cantieri che presto apriranno: “tra i più rilevanti è d’obbligo ricordare l’incessante lavoro di progettazione per il recupero dell’importante castello medioevale, uno dei punti forti del l’incantevole Borgo di Arnara. Il Castello una volta reso fruibile potrà essere un punto di riferimento turistico senza confini. Sperando di esserci lasciati dietro il brutto periodo trascorso, – conclude Cecconi – vogliamo essere positivi e propositivi per il futuro, che vede tante novità per Arnara. Sarà cura del sindaco, supportato da tutta la sua amministrazione, illustrare alla cittadinanza quelli che saranno i prossimi progetti per il paese”.

COMUNICATO STAMPA