Armonia e concordia, il Messaggio del dellissimo Concerto di fine anno a Casamari

L’orchestra ed il coro come simbolo della vita civile, della collaborazione tra le persone e le istituzioni: dal lavoro di ciascuno nasce l’armonia, se non ci impegnamo la riuscita non sarà buona. Questo il senso augurale del bellissimo concerto di fine anno, lunedì 30 dicembre, a Casamari, giunto alla XXIX edizione, per iniziativa della Comunità monastica: è stata la musica di Franz Joseph Haydn con l’Harmonie Messe ad aprire il concerto, con le parti soliste affidata alle voci di Vittoria D’Annibale, Cinzia Cristofanilli e Veronica Spinelli, soprani, Fabiola Mastrogiacomo, mezzosoprano, Enrico Talocco, tenore ed Alessandro Della Morte, basso, con il coro Concentus Musicus Fabraternus Josquin Des Pres, diretto da Mauro Gizzi, affiancato dal Coro di Villa S. Stefano e dal Coro Giovanni Battista Pergolesi di Ceccano, diretti da Guido Iorio con l’orchestra sinfonica Francesco Alviti. Direttore concertatore Mauro Gizzi. Harmonie è un inno alla pace, alla concordia, alla fine della guerra. In quegli anni la capitale dell’impero austriaco vive uno di quei periodi storici in cui maggiormente si esprime il genio. I viennesi hanno ascoltato contemporaneamente la musica di Mozart, quella di Haydn e ora anche di Beethoven: uno straordinario caleidoscopio di creazione artistica, di innovazione, di genialità che trova nell’Harmoniemesse un’alta espressione. Ciò che caratterizza questa messa è la gioia che essa esprime, scrive Mariagrazia Molinari nella presentazione del concerto: non vi sono mai momenti con sonorità cupe che portano l’animo dell’ascoltatore ad intristirsi; avviene tutto il contrario, ogni momento trasmette all’uomo la magnanimità e grandezza di Dio. Goethe definisce la musica di Haydn: “ lingua ideale della verità”. Insieme all’Harmoniemesse, il Concerto di Fine Anno 2019 ha visto le applauditissime esecuzioni dell’Intermezzo della Cavalleria Rusticana, di Pietro Mascagni, del coro Va’ Pensiero del Nabucco e della marcia Pump and Circumstances di Edward Elgar.

Comunicato stampa