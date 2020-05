ArmillaR, il braccialetto smart della IV H del Liceo di Ceccano, in finale nella competizione per Samsung

ArmillaR, un bracciale contenente un tag NFC in grado di memorizzare informazioni mediche e storia clinica del paziente, posizione dell’abitazione, numero di telefono e contatti di emergenza, realizzato dagli studenti del Liceo di Ceccano è nella finale a tre del concorso nazionale organizzato da Samsung. Sono 5 studenti del Liceo Scientifico di Ceccano, Luca Cristofanilli, Paolo Maria Geralico, Nicolò Limongi, Francesco Maura e Simone Maura della classe 4H, i finalisti, su 538 scuole partecipanti, della terza edizione del Concorso digitale nazionale “Lets App Solve for Tomorrow edition”, promosso da Samsung Electronics Italia e il Ministero dell’Istruzione. A breve ultimeranno il percorso sfidandosi in un Hackathon sui temi dell’Esposizione Universale, per vincere un viaggio a Expo Dubai 2020.Gli alunni in questa esperienza formativa sono stati guidati dalla Prof.ssa Annalisa Gaetani.Il concorso, articolato su più livelli di selezione, mira alla ricerca di creatività digitale e all’acquisizione di specifiche competenze tecniche e soft-skills, grazie ai moduli di formazione della piattaforma www.letsapp.it con l’obiettivo di mostrare come le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) possano essere applicate per trovare soluzioni a problemi legati a tematiche sociali.Attraverso questo contest gli studenti hanno potuto sviluppare l’attitudine creativa a risolvere problemi e a lavorare in squadra per ideare proposte e realizzare il loro progetto. Il lavoro presentato “ArmillaR: Together to be safe” ha superato diverse prove fino a risultare tra i migliori per “presentazione di creatività digitale in grado di associare capacità tecnico-creativa con competenze trasversali di pianificazione progettuale”. Il prototipo realizzato e funzionante è ArmillaR, un bracciale contenente un tag NFC in grado di memorizzare informazioni mediche e storia clinica del paziente, posizione dell’abitazione, numero di telefono e contatti di emergenza. Le informazioni vengono caricate dal medico o dal paziente, sono fruibili senza una connessione internet, in qualunque circostanza e da qualsiasi smartphone con nfc (tutti gli smartphone Android dal 2015 ad oggi). È resistente agli urti, alla polvere, al calore ed infine impermeabile. Non necessita di batterie o cavi per il funzionamento. È realizzato in silicone, ecosostenibile, ipoallergenico.

