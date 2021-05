Armando Conte (GN Arce): “Si mettano under 35 al centro di progetti per ripresa economica”

Sono veramente scoraggianti i dati diffusi dal Consiglio Nazionale dei Giovani, dove emerge che un giovane su 2, nel range di età under 35, ancora vive con i genitori e solo il 12% di questi posseggono una casa di proprietà. Italia fanalino di coda in Europa. “Analizzando attentamente i dati – afferma Armando Conte, Presidente di GN Arce- emerge ciò che da tempo affermiamo. Purtroppo il nostro paese per colpe attribuibili ai differenti governi succedutesi negli ultimi 10 anni, ha precluso ai giovani italiani di poter diventare indipendenti anche ad età abbastanza adulte. Constatare che negli under 35 la metà ancora vive con i genitori e senza ovviamente avere una condizione economica stabile, denota il fatto che difficilmente potranno costruirsi in futuro una famiglia o perseguire i propri sogni nel cassetto. Il fallimento della classe dirigente si sta ripercuotendo su coloro che purtroppo non hanno colpe se non quelle di essere giovani in questo periodo storico.Inoltre ciò che ci preoccupa è che nemmeno l’attuale governo abbia cercato di invertire la pessima rotta attuale. Progetti reali e concreti non se ne vedono. Tutto ciò si ripercuote direttamente nel nostro territorio, sappiamo tutti come le piccole realtà di provincia risultano essere sempre le più colpite in periodi di crisi economica. L’allontanamento dai nostri centri per realtà più grandi creano gravi perdite di risorse umane in quei comuni come il nostro. Sono convinto che una giusta politica territoriale diretta ad incentivare anche il turismo in Ciociaria, come per l’appunto è avvenuto con progetti promossi dal Presidente del Consiglio Provinciale Daniele Maura, ed una spinta governativa volta alla valorizzazione del capitale umano under 35 si possa realmente ripartire e si possa portare nuovamente l’Italia ad essere una nazione che punta sui propri giovani consentendo loro di esprimersi nel proprio paese”.”La sfida da accogliere è molto ardua -conclude Armando Conte- e spetterà a tutti gli amministratori locali e all’intera politica nazionale decidere se diventare un paese anziano, oppure creare un paese dove i giovani possano realmente affermarsi”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati