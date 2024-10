Dopo oltre quarant’anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, oggi si è congedato l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Antonio PASCARELLA.

Originario di Maddaloni (CE), l’appuntato Pascarella ha dedicato quasi tutta la sua carriera alla provincia ciociara. Arruolatosi nel novembre 1983, ad appena 19 anni, ha frequentato il corso per Allievi Carabinieri presso la Scuola di Benevento. Nel febbraio 1984 è stato destinato in prima istanza a Torre Annunziata in provincia di Napoli e, nel marzo 1985, è finalmente giunto in provincia di Frosinone, più precisamente alla Stazione Carabinieri di Ceprano, ove è rimasto fino al giugno del 2000. Dopo un periodo di 3 mesi effettuato alla Stazione di Gallicano nel Lazio, nel settembre del 2000 è approdato alla Stazione di Frosinone, ove ha prestato servizio fino a ieri, giorno del suo sessantesimo compleanno. In ciociaria ha trovato anche l’amore, avendo sposato una cepranese, che gli ha donato una splendida figlia.

L’Appuntato PASCARELLA, molto conosciuto nel comune capoluogo, oltre che per la sua lunga permanenza, anche per essere il “Carabiniere di Quartiere” della Stazione di Frosinone, competente sull’area orientale del territorio comunale. Proprio nello svolgimento di tale incarico, l’Appuntato PASCARELLA si è fatto conoscere dalla cittadinanza e dai commercianti, distinguendosi per i suoi modi cortesi e per il suo stile militare, che lo hanno caratterizzato nei suoi 41 anni di servizio.

Nei giorni scorsi, l’Appuntato PASCARELLA è stato ricevuto dal Colonnello Gabriele Mattioli, Comandante Provinciale dei Carabinieri, che lo ha ringraziato per il lavoro svolto e gli ha manifestato la stima e l’affetto di tutti i colleghi dell’Arma.