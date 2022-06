Ariccia, 15 giugno- 23 settembre 2022: un’estate da immortalare

Un’estate all’insegna della socialità e del divertimento, ma anche della cultura e della storia. Mercoledì 6 luglio alle ore 11, presso la Sala Kuntze della Locanda Martorelli-Museo del Grand Tour (Piazza di Corte 4), il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli presenta alla stampa le principali iniziative in programma per l’estate ariccina.

Dopo mesi difficili con molte restrizioni legate alla pandemia, sarà una stagione dedicata allo stare insieme con leggerezza e giovialità, con serate danzanti e la tradizionale sagra della porchetta. In più quest’anno la città, con la collaborazione del Gruppo Dedem Spa, l’azienda che produce e gestisce le cabine per fototessera di tutta Italia dal suo quartier generale ariccino e nel 2022 celebra il sessantesimo compleanno, rilancia con iniziative di grande spessore culturale.

Per tutta la stagione estiva, previa prenotazione, grazie all’Assessore alle Attività produttive Barbara Calandrelli, sarà visitabile la Locanda Martorelli-Museo del Grand Tour con visite didattiche guidate da esperti museologi pronti a far scoprire ai visitatori il ciclo pittorico settecentesco di Kuntze, uno dei gioielli di Ariccia, a lungo misconosciuto (a cura dell’Archeoclub Aricino Nemorense aps: 3883636502 whatsapp). Per gli ospiti della Locanda sarà possibile anche percorrere il tour espositivo ideato e realizzato dalla archeologa Maria Cristina Vincenti per i 60 anni di Dedem, “Volti per l’eternità dall’età romana ai giorni nostri: il ritratto in marmo, quello pittorico e la fototessera”, un percorso di visita tematico dedicato al ritratto, dal punto di vista cronologico ed evolutivo, che va dal reperto in marmo sino alla fototessera dei nostri giorni. Il percorso verrà illustrato in anteprima ai giornalisti presenti il 6.

L’estate ariccina si conclude il 23 settembre con il convegno organizzato da Dedem per i propri 60 anni: “Gruppo DEDEM, non solo Fototessere.

Da 60 anni, Impresa, Cultura e Società in Italia”: un momento di dialogo e confronto con personalità del mondo dell’economia e della cultura nazionale su made in Italy e imprese italiane come asset dell’economia e su cultura, arte e società a partire dal selfie, appuntamento che verrà presentato dall’Amministratore delegato del Gruppo Dedem, Alberto Rizzi. Per celebrare questo compleanno importante Dedem mette per tutta l’estate a disposizione dei cittadini di Ariccia e dei turisti della cittadina tre macchine per fototessera, installate in punti strategici del Comune, per immortalare (con prima foto vintage gratuita per tutti scaricando la app Dovunque) i momenti più belli dell’estate.

COMUNICATO STAMPA