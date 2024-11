Aria fredda in arrivo: pioggia, neve in collina e venti forti

Il fronte di aria fredda atteso da giorni ha scavalcato l’arco alpino nelle prime ore della notte saltando a piè pari tutto il Nord e le regioni centrali tirreniche dove i fenomeni sono stati assai modesti. La parte più attiva sta interessando il medio Adriatico e il Sud. Attualmente dei rovesci sono presenti su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Campania e alta Calabria con accumuli entro i 10mm. Nel corso delle prossime ore la perturbazione si muoverà ulteriormente verso sudest con rovesci e temporali localmente intensi in arrivo sulla Calabria, la Basilicata ed entro fine giornata anche sulla Sicilia settentrionale. Sarà proprio il basso Tirreno a vedere i fenomeni più incisivi per la confluenza tra l’aria più mite richiamata da ovest e quella settentrionale più fredda che porterà una recrudescenza dei fenomeni tra la sera e la notte sull’Adriatico. Attenzione anche al vento che rinforzerà sensibilmente dai quadranti settentrionali. Vediamo allora una previsione per la giornata. (3b meteo)

