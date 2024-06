ARIA – Agire Razionale Intelligenza Assistita. La Camera di Commercio al fianco dei Giovani Imprenditori di Unindustria

Pieno sostegno da parte della Camera di Commercio Frosinone Latina ad ARIA – Agire Razionale, Intelligenza Assistita-. Il Convegno del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, giunto alla sua seconda edizione, è in programma il prossimo sabato 15 giugno sull’isola di Ponza.

Nel corso di un incontro, tenutosi presso la sede dell’ente camerale a Latina, il Presidente Giovanni Acampora ha espresso la volontà, al Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, Corrado Savoriti e al Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Latina, Paolo Di Cecca, della Camera di Commercio di supportare l’importante iniziativa che, per questa seconda edizione, si occuperà di un argomento di stretta attualità: l’intelligenza artificiale. All’incontro hanno preso parte anche il Segretario generale della CCIAA, Pietro Viscusi e Damiano Arnaldi, Responsabile del Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria.

“Quella dell’intelligenza artificiale è una sfida complessa, soprattutto per il futuro delle nuove generazioni. Sappiamo bene che le decisioni che prenderemo ora condizioneranno la vita dei nostri giovani e su questo abbiamo una grande responsabilità nei confronti delle generazioni future, con le quali dobbiamo lavorare per creare le condizioni per un’economia sostenibile, inclusiva e innovativa che deve necessariamente guardare alle nuove tecnologie. Unioncamere ed il sistema delle Camere di Commercio stanno operando in questa direzione con azioni concrete di informazione e formazione, soprattutto attraverso i PID. Dalla rilevazione “Selfi 4.0”, realizzata proprio attraverso i Punti di Impresa Digitale delle Camere di Commercio e diffusa lo scorso marzo, è emerso come sul digitale le imprese abbiano fatto passi da gigante ma, ad oggi, meno del 10% utilizza l’intelligenza artificiale, mentre il 15% intende investire in questa tecnologia nei prossimi tre anni. Il problema più grande resta quello delle competenze dei lavoratori richieste lo scorso anno a più di 6 assunti su 10: sono considerate difficili da trovare nel 45,6% dei casi. In quest’ottica, è stato avviato dalle Camere di Commercio un vasto progetto di Open Innovation diretto a migliorare la gestione del proprio patrimonio informativo attraverso l’intelligenza artificiale a cui si aggiunge una serie di sperimentazioni che prevede l’utilizzo di questa tecnologia. È il caso della piattaforma Stendhal che consente analisi predittive per la programmazione e la progettazione turistica dei territori e conta già oltre 200 destinazioni mappate. Stiamo vivendo un tempo di grandi cambiamenti ed i giovani hanno un ruolo fondamentale in questo processo; spetta a noi il compito di creare le condizioni perché le nuove generazioni diventino il motore di questo cambiamento. Per questo, come Camera di Commercio sosterremo convintamente ARIA ed il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria nel loro percorso, promuovendo un serio confronto su tutto ciò che ruota intorno all’intelligenza artificiale”. – Così il Presidente Giovanni Acampora a margine dell’incontro.

COMUNICATO STAMPA