ARIA 2026, presentata in Camera di Commercio la due giorni di Ponza sull’Intelligenza Artificiale promossa dai Giovani Imprenditori di Unindustria

LATINA – È stata presentata ieri, lunedì 22 giugno, presso la sede pontina della Camera di Commercio Frosinone Latina, la quarta edizione di “ARIA – Convegno sull’Intelligenza Artificiale”, l’iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, in collaborazione con la Camera di Commercio Frosinone Latina e con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria.

L’evento si svolgerà il 9 e 10 luglio nella suggestiva cornice dell’isola di Ponza e rappresenta uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al confronto tra imprenditori, istituzioni, esperti e nuove generazioni, sui temi dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di approfondire opportunità, sfide e prospettive per la competitività del sistema produttivo italiano.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Eugenio Samori, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria e Tiziana Vona, presidente di Unindustria Latina, componente del Consiglio camerale e della Giunta della Camera di Commercio.

Nel suo intervento, il presidente Acampora ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa, evidenziando come l’intelligenza artificiale e l’innovazione rappresentino oggi fattori decisivi per la crescita e la competitività dei territori. «Come Camera di Commercio sosteniamo con convinzione ARIA perché offre ai giovani imprenditori uno spazio di confronto e di crescita su temi che stanno trasformando il mondo dell’impresa. La sfida dell’intelligenza artificiale è prima di tutto culturale e richiede competenze, visione e capacità di governare il cambiamento. Creare occasioni di dialogo e favorire un ecosistema dell’innovazione significa investire sul capitale umano, sostenere le imprese e costruire le condizioni per attrarre talenti e nuove opportunità di sviluppo».

Acampora ha inoltre ricordato l’impegno della Camera di Commercio sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione, attraverso i Punti Impresa Digitale, i bandi dedicati alla trasformazione tecnologica delle imprese e i percorsi di alta formazione realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Tiziana Vona ha evidenziato il valore della collaborazione tra la Camera di Commercio e il sistema dei Giovani Imprenditori di Unindustria, sottolineando come “iniziative quali ARIA rappresentino un’importante opportunità per favorire il dialogo tra imprese, istituzioni e nuove generazioni, contribuendo alla diffusione della cultura dell’innovazione e della trasformazione digitale nel tessuto produttivo locale”.

Eugenio Samori ha quindi illustrato il programma e i contenuti dell’edizione 2026 di ARIA, soffermandosi sugli appuntamenti, gli ospiti e i temi che saranno al centro del confronto durante le due giornate di Ponza.

“Con la quarta edizione di ARIA – ha dichiarato Samori – vogliamo offrire un momento di confronto di alto livello su uno dei temi che più influenzeranno il futuro delle imprese e della società: l’Intelligenza Artificiale e la sovranità del dato. Il nostro obiettivo è creare uno spazio di dialogo in cui imprenditori, istituzioni, mondo accademico e protagonisti dell’innovazione possano condividere visioni, esperienze e strumenti concreti per affrontare una trasformazione che è già in corso. La scelta di ospitare nuovamente il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria rappresenta per noi un importante riconoscimento e conferma la crescente rilevanza nazionale di ARIA. Desidero inoltre ringraziare Giovanni Acampora e quindi la Camera di Commercio Frosinone Latina per aver condiviso con noi l’organizzazione di questa iniziativa. Siamo convinti che l’innovazione tecnologica possa esprimere tutto il suo potenziale solo se accompagnata da competenze, responsabilità e valorizzazione del capitale umano. È questa la visione che anima ARIA: promuovere una cultura dell’innovazione capace di generare crescita, competitività e nuove opportunità per le imprese e per i giovani imprenditori del nostro Paese”.