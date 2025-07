“ARIA 2025” La Camera di Commercio al fianco dei Giovani Imprenditori di Unindustria

‘Insieme per il futuro dell’Intelligenza Artificiale

Si è tenuta questa mattina, presso la sede della Camera di Commercio di Frosinone Latina a Latina, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di ARIA, il Convegno del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, in collaborazione con la Camera di Commercio di Frosinone Latina.

Il convegno, in programma il 10 e 11 luglio nella splendida cornice dell’isola di Ponza, sarà interamente dedicato al tema dell’Intelligenza Artificiale e rappresenta oggi un punto di riferimento per il confronto tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca.

Ad aprire i lavori della mattinata, il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, che ha ribadito il pieno sostegno dell’Ente all’iniziativa: “Abbiamo voluto fortemente ospitare qui questa conferenza stampa perché come Camera di Commercio, fin dall’inizio, abbiamo supportato l’iniziativa ARIA del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria. Siamo convinti che quando si parli di IA e di innovazione, dobbiamo cambiare completamente approccio e per questo dobbiamo lasciare spazio ai giovani. Stiamo vivendo un momento di forte cambiamento che impone a tutti di trovare nuove soluzioni e i giovani sono i migliori interpreti di questo scenario, perché hanno una grande capacità di ‘uscire fuori dagli schemi’. L’IA viaggia a una velocità esponenziale; dobbiamo imparare a gestirla senza temerla. E in questa partita i giovani sono i centravanti, le avanguardie dell’innovazione. A noi spetta il compito di creare le condizioni perché le nuove generazioni diventino il motore di questo cambiamento che coinvolge tutti: imprese, Istituzioni e cittadini.” Acampora ha inoltre ricordato il forte impegno della Camera di Commercio sul fronte dell’innovazione e della formazione: “Lunedì si è concluso il nostro primo corso sull’Intelligenza Artificiale, con un altissimo livello di partecipazione da parte delle imprese. Se vogliamo che l’IA esca dai laboratori e diventi un vero strumento produttivo, dobbiamo rendere le imprese protagoniste attive di questo processo”.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, Eugenio Samori, ha aggiunto: “Il nostro Convegno ARIA, ormai giunto alla terza edizione, rappresenta uno spazio di confronto e visione sul futuro, nato per mettere al centro i temi dell’innovazione. L’intelligenza artificiale rappresenta oggi una sfida cruciale e i giovani – con la loro energia e creatività – sono già protagonisti del cambiamento. Aria quest’anno si eleva a livello nazionale, accogliendo il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, che si riunirà la mattina dell’11 luglio alla presenza della Presidente Maria Anghileri. Una straordinaria occasione di confronto strategico tra le nuove generazioni dell’imprenditoria italiana. La novità di quest’anno sarà anche il premio “Unindustria Startup Network”, per valorizzare la creatività e il talento delle startup del nostro territorio”.

Presente anche il Vicepresidente della Camera di Commercio, nonché Vicepresidente di Unindustria Paolo Marini, che ha sottolineato come l’intelligenza artificiale rappresenti una sfida non solo tecnologica, ma anche culturale e territoriale: “Il nostro compito, come istituzioni economiche, è quello di creare contesti favorevoli dove l’innovazione possa crescere, contaminare e produrre valore. Iniziative come ARIA rappresentano un modello virtuoso: puntano sul capitale umano, stimolano il dialogo tra mondi diversi e alimentano un ecosistema che può rendere il nostro territorio competitivo. L’Intelligenza Artificiale non è una prospettiva lontana: è una sfida concreta che dobbiamo affrontare tutti insieme – con coraggio, competenze e una visione condivisa. Ed è fondamentale che i giovani abbiano il ruolo di protagonisti in questa trasformazione, perché sono loro a possedere gli strumenti per interpretare il futuro.”

ARIA è oggi una piattaforma che guarda al futuro, dove giovani imprenditori, università, istituzioni e aziende si incontrano per riflettere su come affrontare, con competenza e visione, la trasformazione che l’IA sta generando nei modelli di business, nel lavoro e nella società.