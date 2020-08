Argos Volley Trials rinviato, spazio al Titolo Italiano Pesi Leggeri

Il PalaGlobo “Luca Polsinelli” è un gran bel luogo di sport, le manifestazioni che si svolgono al suo interno sono sempre attese, e anche questa volta è il palcoscenico migliore per l’assegnazione del Titolo Italiano Pesi Leggeri di Pugilato.Sabato 29 agosto a partire dalle ore 10:30 era previsto il secondo appuntamento con l’Argos Volley Trials, dedicato alla valutazione fisica, atletica e tecnica di un gruppo di ragazzi Under 17, ma la società Argos Volley è stata ben lieta di rinviare l’appuntamento a data da destinarsi, per fare spazio all’incontro che assegnerà il vacante titolo italiano dei pesi leggeri.A sfidarsi i boxeurs Vincenzo Finiello e Luca Maccaroni i quali dallo scorso marzo attendono questo momento, rinviato prima per il lockdown, poi spostato di sede dallo Stadio Tomei al palazzetto, dove ora finalmente potranno contendersi il titolo ma a porte chiuse, nel pieno rispetto delle ultime disposizioni governative in materia di contenimento del Covid-19.L’Argos Volley augura buon lavoro a tutta la macchina organizzatrice dell’evento.

