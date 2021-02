Argos Volley Sora, il countdown è partito: sabato si scende in campo

Il countdown è partito, tra pochi giorni la Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora tornerà in campo per disputare il Campionato di Serie C.

Sabato 13 febbraio alle ore 16, i riflettori torneranno a illuminare il rettangolo da gioco del PalaGlobo “Luca Polsinelli” e il fischio del direttore di gara sancirà l’inizio del nuovo ciclo dell’Argos Volley in competizioni ufficiali.

Il nuovo campionato di punta bianconero sarà guidato da coach Fabio Martini che ha a disposizione una rosa di atleti giovani, nel pieno rispetto di quella che è sempre stata la linea societaria, ma non giovanile dal punto di vista tecnico, capitanata dallo schiacciatore Marco Corsetti. La regia è stata affidata alle mani di Giandomenico Panarello e quelle di Mattia Cocco, opposti a Manuel Magnante e Stefano Pittiglio. Nella batteria di posto 4, assieme a Corsetti, Andrea Vizzaccaro, Alessandro Rogacien ed Edoardo Costantini. A difendere la seconda linea i liberi Mattia Quadrini e Francesco Iafrate. Al centro della rete invece, notizia di pochi giorni fa, i più esperti Stefano Vona e Alfredo Izzo assieme al giovanissimo di marca Argos, Christian Caschera. La parte atletica invece è affidata al preparatore Chiara Ottaviani.

Lo scorso 3 febbraio la Commissione Gare del Comitato Regionale FIPAV Lazio, assieme ai calendari ha reso note anche le variazioni apportate alla formula del Campionato di serie C.

I due gironi da 12 squadre precedentemente composti sono stati divisi in due sotto-gironi da 6 squadre ciascuno (A1, A2, B1, B2) con la Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora inserita in quello B1 che la contrappone al Pallianus Volley, al Volley4US Anagni, alla Serapo Gaeta, alla Top Volley Cisterna, e all’Intent Sport Zagarolo.

Al termine della prima fase, le prime tre di ciascun raggruppamento andranno a comporre ulteriori due gironi da 6 squadre ciascuno, validi per la promozione in serie B delle prime tre classificate.

Le squadre classificate dal 4° al 6° posto nella prima fase, parteciperanno alla Coppa Lazio con le prime due classificate dei gironi E-F che accederanno alla finale.

Nella seconda fase – sia pool promozione, sia pool Coppa Lazio – si affronteranno solo le squadre provenienti da sotto-gironi diversi.

Al termine della seconda fase ciascuna squadra avrà giocato 16 partite.

Questa prima fase del campionato, in osservanza dei protocolli federali, sarà disputata a porte chiuse, ma sarà possibile seguire tutte le partite casalinghe in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’Argos Volley @GloboBancaPopolareDelFrusinateSora.

Con un rinnovato Staff Dirigenziale – Carla De Caris Direttore Generale, Alessandro Tiberia Direttore Esecutivo, Stefano Frasca Direttore Sportivo, e Valeriano Velocci Team Manager -, guidato dalla stessa passione e animato dalla stessa forza che da sempre contraddistingue l’Argos Volley, la prima squadra di Patron Giannetti e del Presidente Vicini, punta verso obiettivi ambiziosi di futuribilità e dunque di pronta risalita.

GIRONE A1: Pall. Civitavecchia, Volley Anguillara, Cali Roma XIII, Isola Sacra, Athlon Club Ostia, Tarquinia

GIRONE A2: Acli NFA, Roma XX, Afro, Fenice Roma, Green Volley PDP, Roma Volley Club

GIRONE B1: Argos Volley, Pallianus, Volley4US, Serapo Gaeta, Top Volley, Intent Sport

GIRONE B2: Appio Roma, Casal Bertone, Pol. Com. Albano, Roma7, Pall. Velletri, Marino Pall.

CALENDARIO Globo Banca Popolare del Frusinate Sora:

13/02 h.16: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora vs Serapo Volley Gaeta

20/02 h.18: Intent Volley Zagarolo vs Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

27/02 h.16: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora vs Top Volley Cisterna

06/03 h.16: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora vs Volley4US Anagni

14/03 h.16,30: Pallianus Volley vs Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

20/03 h.19: Serapo Volley Gaeta vs Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

27/03 h.16: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora vs Intent Volley Zagarolo

10/04 h.16: Top Volley Cisterna vs Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

18/04 h.16,30: Volley4US Anagni vs Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

24/04 h.16: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora vs Pallianus Volley