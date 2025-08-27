ARES 118: garantita la massima assistenza alla popolazione di Cisterna

Dallo scorso febbraio attiva una seconda ambulanza per il servizio diurno.

L’ARES 118 provinciale conferma il proprio impegno a tutela della continuità assistenziale per la popolazione di Cisterna di Latina.

Il sindaco Valentino Mantini, intervenuto per avere chiarimenti in merito al mancato servizio dell’ambulanza di stanza a Cisterna nella notte scorsa, è stato rassicurato dalla responsabile provinciale ARES 118 di Latina.

L’episodio è stato determinato dall’improvvisa assenza dell’autista del mezzo assicurando comunque l’assistenza ai chi ne avesse avuto bisogno con i mezzi di soccorso presenti nei comuni limitrofi di Aprilia, Cori, Latina Scalo e Latina.

Si è trattato dunque di un evento occasionale, legato a un’assenza improvvisa e non programmata a ridosso del turno di servizio e la cui sostituzione è stata resa più difficile dalla riduzione del personale stante il periodo feriale.

Si ricorda che, dallo scorso 1° febbraio, il servizio ARES 118 a Cisterna è stato potenziato con l’aggiunta di un’ambulanza in servizio diurno (h12), che si affianca all’automedica e all’ambulanza già operative h24.

L’ARES 118 sottolinea che, anche in casi come quello verificatosi, le urgenze vengono comunque coperte dall’arrivo tempestivo dell’automedica e, se necessario, di un’ambulanza proveniente dai centri vicini.

“Compito e dovere di ARES 118 – assicura il servizio di emergenza sanitaria – è garantire la presenza dei mezzi previsti e assicurare la massima assistenza alla popolazione del territorio, a tutela di una continuità assistenziale senza interruzioni.”

