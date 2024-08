Arene Cinevillage (Piazza Vittorio, Monteverde, Villa Lazzaroni): il programma dal 5 all’11 agosto

Lunedì 5 agosto

UN MONDO A PARTE

(Commedia) 113’ di RICCARDO MILANI

con Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli, Alessandra Barbonetti

Martedì 6 agosto

PALAZZINA LAF

(Drammatico) 99’ di MICHELE RIONDINO

con Michele Riondino, Elio Germano, Vanessa Scalera, Domenico Fortunato

Mercoledì 7 agosto IO CAPITANO

(Drammatico ) 121’ di MATTEO GARRONE

con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoub

Giovedì 8 agosto

KINDS OF KINDNESS

(Drammatico) 165’ di YORGOS LANTHIMOS

con Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley

Venerdì 9 agosto

MARCELLO MIO

(Drammatico) 120’ di CHRISTOPHE HONORÉ

con Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Nicole Garcia

Sabato 10 agosto

TATAMI

(Drammatico) 105’

di ZAHRA AMIR EBRAHIMI, GUY NATTIV

con Arienne Mandi, Zahra Amir Ebrahimi, Jaime Ray Newman, Nadine Marshall

Domenica 11 agosto BACK TO BLACK

(Biografico) 122’ di SAM TAYLOR-JOHNSON

con Marisa Abela, Ryan O’Doherty, Jack O’Connell (II), Eddie Marsan *** EVENTI COLLATERALI Lunedì 5 agosto – ore 19:00 – 21:30 (GIARDINI) IL LUNEDI DEL GUSTO Anec Lazio e Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio – organizzano la quarta edizione de “Il Lunedì del Gusto“, un’iniziativa all’insegna delle degustazioni di vini laziali, accompagnate dai sommelier professionisti di ARS – Associazione Romana Sommelier. Gli stand enologici saranno ospitati ogni lunedi fino all’11 settembre. Un evento che combina, inoltre, degustazioni e grande cinema: acquistando il biglietto della proiezione del lunedì (sia online sul sito www.cinevillageroma.it, sia direttamente alla biglietteria dell’arena Cinevillage di Piazza Vittorio) si riceverà un voucher per 2 degustazioni omaggio. Martedì 6 agosto – ore 18:30 (ARENA) LA PORTA MAGICA

Presentazione della collana editoriale Lithos con i testi teatrali:

Appunti sulla guerra di Troia

Poema drammatico di Stefano D’Angelo e Dalla parte di Pilato, atto unico di Marco Belocchi

Intervengono gli autori

Letture di Maria Teresa Pintus, Maurizio Casté e Marco Belocchi Martedì 6 agosto – ore 19:00 (GIARDINI) LE DANZE DI PIAZZA VITTORIO La Babele dei Tamburi Giovedì 8 agosto – ore 19:00 (ARENA) PREMIO “OLTRE LA SOGLIA – PORTA MAGICA 2024” “Sono partito cristiano, mi sono scoperto hindù e ritorno buddhista, senza cessare per questo di essere cristiano”. Queste parole racchiudono una parte del lungo percorso vissuto come teologo, filosofo e mistico di Raimon Panikkar (1918-2010), sacerdote cattolico di madre borghese spagnola e padre aristocratico indiano, noto per il suo tentativo di creare un ponte tra la filosofia e la spiritualità dell’Oriente e dell’Occidente. Il suo pensiero, espresso in più di sessanta scritti e centinaia di articoli e conferenze, si concentra sulla necessità del dialogo “intraculturale” e “intrareligioso” senza mai aprire a facili sincretismi. La sua visione si appoggia sulla prospettiva “spirituale” della vita, cui vanno integrate la filosofia e l’azione pratica, con l’obiettivo ultimo di promuovere la pace e la comprensione tra i popoli: una visione nuova per l’epoca, oggi più che mai necessaria. Ne parleremo con Milena Carrara Pavan, stretta collaboratrice di Raimon Panikkar, presidente della Fundació Vivarium Raimon Panikkar con cui promuove il Premio Panikkar per la diffusione del pensiero dell’autore. Panikkar, teologo del dialogo, si è impegnato ad abbattere le barriere che ci separano dall’Altro, dalla Terra e dal Divino, riuscendo a dare vita ad una nuova visione della Realtà, a-duale, relazionale, dialogale, inter-in-dipendente, cosmoteandrica, dove corpo e spirito, scienza e religione, pensiero razionale e simbolico, Oriente e Occidente, possano convivere in armonia senza escludersi a vicenda, rivelando un mondo di pace. I suoi scritti rappresentano non solo un problema intellettuale della sua mente, ma una preoccupazione del suo cuore e, ancor più, un interesse reale della sua intera esistenza, che ha cercato per prima cosa di raggiungere chiarezza e profondità studiando seriamente i problemi della vita umana. Milena Carrara Pavan è stata la persona più vicina a Raimon Panikkar negli ultimi suoi vent’anni di vita, come studiosa del suo pensiero e stretta collaboratrice. Ha tradotto e curato la pubblicazione di molte sue opere. Insieme a Panikkar ha pubblicato nel 2006 Pellegrinaggio a Kailasa, apparso in versione ampliata nel 2012 con il titolo Pellegrinaggio e ritorno alla sorgente per Servitium /Jaca Book, insieme al film-intervista “Raimon Panikkar. La mia vita”. Con Panikkar ha dato vita a numerosi sangama tra cui “The Spirit of Religion” (2006-2008) che coinvolse testimoni di otto tradizioni religiose, ha definito la sistemazione dei suoi scritti nei 18 volumi che costituiscono la sua Opera Omnia e a lei ha assegnato il compito impegnativo di curarne la pubblicazione con Jaca Book, ora prossima al completamento in cinque lingue. Dai diari personali che Panikkar le ha affidato ha tratto L’acqua della goccia. Frammenti dai diari (Jaca Book, Milano 2018). Questo incontro è l’ottavo del Premio “Oltre la soglia – Porta Magica 2024”, organizzato dalla Libreria Rotondi con il patrocinio e la collaborazione della Società Dante Alighieri, in collaborazione con Anec Lazio, Piazza Vittorio APS, Blu Banca e Esquilino 150 anni. Ogni giovedì, dal 20 giugno al 5 settembre, a Piazza Vittorio Emanuele II, Roma, varcheremo una soglia ideale, rappresentata simbolicamente dalla vicina Porta Magica o Alchemica, incontrando autori e libri che si sono distinti per aver privilegiato percorsi innovativi di interpretazione della realtà. Venerdì 9 agosto – Ore 18:30 (ARENA)

LA PORTA MAGICA

Presentazione del libro Postomeriche di Claudio Damiani (Amos Edizioni, 2024)

Interviene con l’autore Letizia Leone

Letture sceniche a cura di Marina Benedetto

Intermezzi musicali del pianista Oliver von Essen