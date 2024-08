Arene Cinevillage (Piazza Vittorio, Monteverde, Villa Lazzaroni): il programma dal 12 al 18 agosto

Lunedì 12 agosto

INSIDE OUT 2

(Animazione) 96’ di KELSEY MANN

con Pilar Fogliati, Deva Cassel, Marta Filippi, Federico Cesari

Martedì 13 agosto

TUTTI TRANNE TE

(Commedia) 103’ di WILL GLUCK

con Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, Darren Barnet

Mercoledì 14 agosto KINDS OF KINDNESS

(Drammatico) 165’ di YORGOS LANTHIMOS

con Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley

Giovedì 15 agosto

C’ERA UNA VOLTA IN BHUTAN

(THE MONK AND THE GUN)

(Drammatico) 102’ di PAWO CHOYNING DORJI

con Tandin Wangchuk, Kelsang Choejey, Deki Lhamo, Pema Zangmo

Venerdì 16 agosto UN ALTRO FERRAGOSTO

(Commedia) 115’ di PAOLO VIRZÌ

con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante

Sabato 17 agosto

THE OLD OAK

(Drammatico) 113’ di KEN LOACH

con Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson, Trevor Fox

Domenica 18 agosto DEADPOOL & WOLVERINE

(Azione) 127’ di SHAWN LEVY

con Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin