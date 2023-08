Arene Cinevillage: il programma dal 7 al 13 agosto

CINEMA Ore: 21:30 (Arena) Ingresso (promozione MIC “Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate”): Film italiani, inglesi ed europei: € 3,50 Film extra UE € 5,00 (intero) – € 4,00 ridotto Biglietti acquistabili in loco o sul sito www.cinevillageroma.it Lunedì 7 agosto INCONTRO CON PUPI AVATI

e proiezione del film

LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

(Drammatico) 95’

di PUPI AVATI

con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi Martedì 8 agosto DANTE

(Biografico) 94’

di PUPI AVATI

con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Carlotta Gamba Mercoledì 9 agosto AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA

(Fantastico) 192’

di JAMES CAMERON

con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang Giovedì 10 agosto EMPIRE OF LIGHT

(Drammatico) 109’

di SAM MENDES

con Olivia Colman, Micheal Ward (II), Tanya Moodie, Hannah Onslow Venerdì 11 agosto THE WHALE

(Drammatico) 117’

di DARREN ARONOFSKY

con Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins Sabato 12 agosto MOONAGE DAYDREAM

(Documentario) 140’

di BRETT MORGEN

con David Bowie Domenica 13 agosto VICINI DI CASA

(Commedia) 83’

di PAOLO COSTELLA

con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni *** EVENTI Ingresso libero Lunedì 7 agosto Ore 18:30 (Arena) LA PORTA MAGICA a cura di Esquilino Poesia Presentazione del libro

Blues della luna piena. Un anno di Haiku a Roma

di Terry Olivi (ed. La Vita Felice, Milano 2023)

L’autrice ne parla con il prof. Guidotto Colleoni

Performance musicale di Oscar Bonelli con vari strumenti orientali Il lontano Oriente all’Esquilino. Il mondo misterioso dello haiku nei giardini di Piazza Vittorio. L’autrice, laureatasi a Roma in “Storia dell’arte del Medio ed Estremo Oriente”, da sempre ha coltivato la sua passione per questo genere tradizionale di poesia giapponese. Molto diffuso nel paese del Sol Levante, lo haiku è ancora poco noto tra il pubblico del nostro paese: incentrato nel mondo della natura, è una lente di ingrandimento su eventi minimi, ma che pure possono aprire un mondo di associazioni e di riflessioni per il lettore nella sua brevità di tre versi e 17 “more” (o sillabe). Conosciuto dai nostri poeti ermetici, soprattutto Ungaretti, e dallo stesso D’Annunzio, il genere dello haiku è stato maggiormente praticato dai poeti americani della West Coast. Il libro sarà presentato da Guidotto Colleoni, professore emerito di “Lingua e Letteratura giapponese” presso “La Sapienza” di Roma, profondo conoscitore del genere. La lettura dei brevi testi sarà accompagnata dagli strumenti orientali del ricercatore etnologo musicale Oscar Bonelli e dalla voce di Maresa Elia, che creeranno risonanze arcaiche molto suggestive in accordo con la magia del luogo con il grande castello d’acqua (Trofei di Mario) del 3° sec. d. C. e le svettanti palme californiane. Mercoledì 9 agosto Ore 19:00 (Arena) PRENDIAMOLA CON FILOSOFIA

Sguardi d’amore per il sapere

a cura della Libreria Rotondi

PARMENIDE ED ERACLITO. Sfera ben rotonda versus armonia palintropa Incontro con Massimiliano Zupi Introduce Adriano Ercolani Parmenide ed Eraclito rappresentano ancora oggi le due possibili vie della filosofia: ovvero i due possibili modi per tentare di dare un senso a questa esistenza, che a volte sembra proprio non averne. Detto altrimenti, essi ci hanno offerto differenti parole e concetti per dire e intendere quel che viviamo tutti i giorni. Da una parte, dunque, la sfera ben rotonda di Parmenide: la verità è stabilità, immutabilità, identità, unicità. Ciò che è vero non passa: semplicemente è. Dall’altra parte, l’armonia palintropa di Eraclito: la realtà è molteplicità di opposti che prevalgono l’uno sull’altro, per rinascere l’uno dall’altro. La vita è un andirivieni irrisolto di vita e morte, veglia e riposo, unione e separazione. Principio e fine, origine e destinazione della vita, cosmica e individuale, sono l’unità e il silenzio? Oppure la molteplicità e la parola? Massimiliano Zupi è docente di storia e filosofia presso un liceo romano e presso la facoltà di filosofia dell’Università Pontificia Sant’Anselmo di Roma. Le sue prime pubblicazioni, risalenti a vent’anni fa, sono state relative allo studio del rapporto tra platonismo e cristianesimo in età tardo-antica, in modo specifico in Agostino e Dionigi Areopagita, nonché rispetto all’elaborazione del dogma trinitario niceno-costantinopolitano, attraverso un confronto tra Platone, Plotino, Origine e Gregorio di Nissa. In continuità con questo campo di interessi, negli ultimi dieci anni la ricerca e le pubblicazioni si sono concentrate invece nel tentativo di elaborare un’ontologia cristiana in chiave post-moderna, attraverso un confronto con Wittgenstein, Heidegger e Gadamer, Levinas e Derrida. Adriano Ercolani si occupa da oltre vent’anni dei rapporti tra cultura occidentale e orientale. Relatore di festival quali Popsophia, Prendila con Filosofia e Biennale Democrazia, collabora al progetto filosofico Tlon e pubblica interventi e approfondimenti su numerose testate quali: L’Indiscreto, Linus, Linkiesta, Repubblica-XL e Il Fatto Quotidiano. Ha tradotto Advaita Vedanta. Una ricostruzione filosofica di Elliot Deutsch (Edizioni Tlon). Ha pubblicato saggi su Spinoza e l’Advaita Vedanta, il concetto di Kali Yuga e Nietzsche e gli umanisti. È co-autore con Alessandro Orlandi e Stefano Riccesi di Cielo interiore e guarigione (Stamperia del Valentino 2021) e con Francesco D’Isa di Introduzione alla Meditazione (Edizioni Tlon 2023). Giovedì 10 agosto Ore 18:30 (Arena) LA PORTA MAGICA a cura di Esquilino Poesia Pièce de théatre

da un monologo di Anita Napolitano

Beatrice Cenci

La notte prima di essere decapitata

con l’attrice Valeria Zazzaretta