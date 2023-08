Arene Cinevillage: il programma dal 28 agosto al 3 settembre

ARENA CINEMATOGRAFICA Inizio proiezioni: ore 21:00 Ingresso (promozione MIC “Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate”): Film italiani, inglesi ed europei: € 3,50 Film extra UE € 5,00 (intero) – € 4,00 ridotto Biglietti acquistabili in loco o sul sito www.cinevillageroma.it Lunedì 28 agosto

LA SIRENETTA

(Avventura) 125’

di ROB MARSHALL

con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy Martedì 29 agosto

L’ULTIMA NOTTE DI AMORE

(Thriller) 119’

di ANDREA DI STEFANO

con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva Mercoledì 30 agosto

INCONTRO CON MASSIMILIANO BRUNO e ANNA FOGLIETTA

proiezione del film

I PEGGIORI GIORNI (Commedia) 117’

di MASSIMILIANO BRUNO, EDOARDO LEO

con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Renato Carpentieri Giovedì 31 agosto

MIA

(Drammatico) 108’ di IVANO DE MATTEO

con Greta Gasbarri, Edoardo Leo, Milena Mancini, Riccardo Mandolini Venerdì 1 settembre

PRESENTAZIONE CON ROCCO PAPALEO

a seguire

SCORDATO

(Commedia) 90’

di ROCCO PAPALEO

con Rocco Papaleo, Giorgia, Simone Corbisiero, Angela Curri Sabato 2 settembre

BARBIE

(Commedia) 114’

di GRETA GERWIG

con Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon Domenica 3 settembre

RAPITO

(Drammatico) 134’

di MARCO BELLOCCHIO

con Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon, Barbara Ronchi EVENTI COLLATERALI (ingresso gratuito) Martedì 29 agosto Ore 19:00

LIBRI & SPRITZ

Simona Fasulo

presenta

IL NASO DI TERESA

(Porto Seguro Edizioni, 2022)

Mercoledì 30 agosto Ore 19:00

Cabaret astrologico di “Astronza” Giovedì 31 agosto Ore 18:00 Giada Carboni

MONTEVERDE E LA SETTIMA ARTE

Storia delle case cinematografiche nate nel quartiere e dei cinema e film girati a Monteverde Ore 19:00

LIBRI & SPRITZ

Gianluca Cherubini e Marco Ercole

presentano

IL VANGELO SECONDO BORIS

Bibliotheka Edizioni, 2022 Gli autori saranno in dialogo con Daniele Pozzi Letture di Isabella Cognatti

Venerdì 1 settembre

Ore 19:00 L’Associazione Koine presenta un progetto dedicato al Benessere fisico e mentale articolato in una breve introduzione teorica sull’importanza di una pratica-disciplina di movimento per la salute e la prevenzione in una prospettiva dove la tradizione e la cultura antica e moderna sono in continua connessione (a cura della Presidente Mara Camelin); una dimostrazione pratica dell’arte del Qi Gong e tecniche di armonizzazione respiro movimento e di consapevolezza corporea (con Luana Babusci e Mara Camelin); un invito al pubblico ad una pratica collettiva. Sabato 2 settembre

Ore 19:00 Presentazione del libro

SAHAJA YOGA LA VIA SPONTANEA ALLA REALIZZAZIONE DEL SÉ (Edizioni Rizzoli)

Il libro sarà donato in formato digitale ai partecipanti.

Contestualmente alla presentazione avranno luogo un concerto di musica classica indiana e un’esperienza di meditazione Sahaja Yoga Domenica 3 settembre

QUATTRO CHIACCHIERE CON GLI SCRITTORI DI BRAVETTA

Ore 19:00

Le consigliere del Municipio XII Concetta Fabrizi e Silvia Tomassetti presentano i romanzi di Ninetta Pierangeli L’immagine misteriosa; Bella Ciao; Il castello di Baux; Asperger; L’amico di Benito

Ore 19:45

Intermezzo musicale a cura della compositrice Daniela Emaldi

Ore 19:55

A Roma Bravetta

Ninetta Pierangeli presenta un progetto di Matteo Falciani: tanti racconti da e sull nostro quartiere.

Intervengono alcuni degli autori COMUNICATO STAMPA