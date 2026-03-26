Aree montane, sfide comuni e partecipazione: a Campoli Appennino il confronto istituzionale sul progetto Moves

‘“Si è svolta questa mattina a Campoli Appennino una significativa occasione di confronto tra istituzioni e cittadini, finalizzata a promuovere la partecipazione attiva della comunità e ad accrescere il valore percepito del territorio, a partire dall’analisi dei bisogni reali. Il lavoro condiviso ha consentito di individuare le principali tematiche su cui orientare le future azioni amministrative, con particolare attenzione alle criticità che accomunano molte aree montane: spopolamento, difficoltà di accesso ai servizi e opportunità di lavoro. Dai dati sviluppati sono emerse indicazioni chiare sulle priorità di intervento. In particolare, è stata evidenziata la necessità di concentrare le proposte sul tema del lavoro e delle opportunità per i giovani, insieme al rafforzamento dello sviluppo economico e turistico. Parallelamente, tra i servizi da migliorare con maggiore urgenza, i cittadini hanno indicato il potenziamento dei trasporti, una maggiore prossimità e accessibilità dei servizi, il rafforzamento della sanità e interventi su scuola, formazione e digitalizzazione. In questo quadro si inserisce il progetto Moves, che ha l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e la cittadinanza attiva”.

Così in una nota, la sindaca di Campoli Appennino, Pancrazia Di Benedetto.

“Numerosi e qualificati i contributi emersi nel corso dell’incontro, grazie alla partecipazione di GalVerla, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Camera di Commercio di Latina e Frosinone e del sindaco Enrico Pittiglio. Un ringraziamento particolare ad ANCI Lazio per aver scelto Campoli Appennino come punto di partenza di un progetto strategico, capace di stimolare riflessioni concrete sulle opportunità di sviluppo e sulla necessità di intervenire in modo efficace ed efficiente – conclude – per rispondere ai bisogni delle comunità locali”.