AREE INTERNE, PITTIGLIO: GIUSTA MOZIONE BATTISTI A DIFESE AREE INTERNE, SERVONO INVESTIMENTI NO DECLINO

“Condivido e sostengo pienamente la mozione presentata da Sara Battisti in Consiglio regionale. Parlare di ‘spopolamento irreversibile’ è un errore grave: significa certificare l’abbandono di territori che invece meritano attenzione, investimenti e politiche di rilancio. Le aree interne, come la Val di Comino, hanno bisogno di servizi, infrastrutture e opportunità, non di rassegnazione. Bene ha fatto Battisti a riportare il tema al centro dell’agenda regionale: servono visione e coraggio, non logiche rinunciatarie. Da parte nostra c’è massima disponibilità a lavorare insieme per costruire un futuro possibile per le nostre comunità. Spero che il presidente della Regione Lazio, Rocca, comprenda questa necessità e apra al dialogo: avere una visione di rilancio e sviluppo è assolutamente possibile”.

Così in una nota Enrico Pittiglio, Sindaco di San Donato Val di Comino e vicepresidente della provincia di Frosinone.

