Aree interne, l’appello dei vescovi. Sacco: “Sfida quotidiana per chi amministra”

IL RICHIAMO DEI VESCOVI SUI PROBLEMI DELLE AREE INTERNE, SACCO: “PONGONO UNA QUESTIONE REALE CON LA QUALE NOI AMMINISTRATORI SIAMO COSTRETTI A CONFRONTARCI OGNI GIORNO”

Perdita di servizi, spopolamento, minori opportunità: le problematiche più urgenti

Il sindaco di Roccasecca: ” Orgogliosi del fatto che la Diocesi di Sora Cassino Aquino e Pontecorvo sia stata rappresentata a Benevento dal nostro monsignor Giandomenico Valente”

“È apprezzabile l’iniziativa dei vescovi, riuniti in assemblea in questi giorni a Benevento, per la tutela e la salvaguardia delle aree interne: un tema di grande attualità che va affrontato con forza e determinazione”.

Lo dichiara in una nota il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che evidenzia: “Le aree interne, pur rappresentando la spina dorsale di questo paese, negli ultimi anni sono purtroppo in forte difficoltà. Un arretramento complessivo in termini di servizi, di opportunità, di possibilità per i giovani, condizioni che determinano come conseguenza il fenomeno dello spopolamento. E se diminuiscono gli abitanti, come un gatto che si morde la coda, di conseguenza si accorpano scuole, si tagliano presidi dello stato, diminuiscono le prestazioni sociali e sanitarie. Si perde insomma in termini di qualità della vita”.

“Bene hanno fatto pertanto – aggiunge ancora Sacco – trenta vescovi di undici regioni delle aree interne a porre l’attenzione sul tema, nella riunione di Benevento, richiamando la politica, con una lettera indirizzata a Governo e Parlamento, per un impegno concreto nel tutelare questa ricchezza”.

“Roccasecca, che soffre proprio le difficoltà delle aree interne – dice ancora Sacco – non può che condividere e sostenere questo appello forte da parte della Chiesa, la quale, ancora una volta, dimostra di avere chiari i problemi di questo paese e di saper indicare una rotta. Con l’orgoglio, tra l’altro, che a rappresentare il Vescovo della Diocesi di Sora Cassino Aquino e Pontecorvo in questa occasione così importante sia stato il nostro monsignor Giandomenico Valente, sempre attento alle tematiche sociali”.

“Ci auguriamo che l’azione avviata dai presuli – conclude il sindaco di Roccasecca – insieme ai richiami che quotidianamente arrivano dai territori e dagli amministratori locali possano servire ad avviare una discussione tra tutte le istituzioni che sono interessate alla problematica affinché ne scaturisca un intervento che garantisca ai cittadini delle aree interne le stesse opportunità e gli stessi diritti dei cittadini dei grandi centri, in fondo è quello che sta scritto nella Costituzione”.