Aree Interne, il 10 luglio Meeting nazionale a San Donato Val di Comino con Gualtieri, Ricci, Mancini, Finocchiaro

San Donato Val di Comino si prepara ad accogliere il Meeting Nazionale delle Aree Interne, in programma venerdì 10 luglio, un’importante giornata di confronto promossa da ALI – Autonomie Locali Italiane, dedicata alle prospettive di sviluppo dei territori, ai servizi, all’innovazione e alle strategie per il rilancio delle aree interne del Paese.

L’evento vedrà la partecipazione di amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, parlamentari, tecnici ed esperti che si confronteranno sulle sfide e sulle opportunità che attendono i territori più fragili, ma al tempo stesso ricchi di identità, patrimonio culturale e potenzialità.

Il Meeting si svolgerà presso il Teatro Comunale di San Donato Val di Comino a partire dalle ore 9.30 e rappresenterà un appuntamento di rilievo nazionale per costruire una visione condivisa sul futuro delle aree interne, rafforzando il dialogo tra istituzioni, enti locali e comunità.

Tra i primi relatori annunciati figurano il presidente nazionale Ali Legautonomie e sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il presidente del Consiglio di ALI Nazionale ed europarlamentare Matteo Ricci, il segretario generale di ALI Valerio Lucciarini De Vincenzi, il deputato Claudio Mancini, il vicepresidente nazionale di ALI e presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, Marta Bonafoni coordinatrice nazionale segreteria Partito Democratico, la Presidente Anna Finocchiaro, il direttore Svimez Luca Bianchi, il responsabile segreteria nazionale Pd Marco Niccolai.

Nei prossimi giorni saranno resi noti il programma completo e gli ulteriori protagonisti dell’iniziativa.

“Ospitare il primo Meeting Nazionale delle Aree Interne rappresenta per San Donato Val di Comino un motivo di grande orgoglio e una straordinaria occasione di crescita – dichiara il sindaco e direttore di ALI Lazio, Enrico Pittiglio –. Le aree interne non chiedono assistenza, ma strumenti concreti per valorizzare le proprie risorse, creare opportunità e contrastare lo spopolamento. Riunire qui amministratori e rappresentanti delle istituzioni significa mettere al centro del dibattito nazionale i territori che ogni giorno dimostrano capacità di innovazione, resilienza e qualità della vita. Sarà un momento di confronto vero, dal quale vogliamo far emergere proposte e idee capaci di incidere sulle politiche future”.