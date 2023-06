Aree industriali attrattive: Unindustria presenta il terzo rapporto sulla fiscalità locale, presente Gianluca Quadrini

Unindustria ha presentato, presso la propria sede, la III edizione del monitoraggio dedicato alla fiscalità locale e al livello dei servizi delle aree industriali della regione. Un programma avviato nel 2020 in collaborazione con la Fondazione Bruno Visentini, con il contributo della CCIAA Frosinone Latina. Presente, insieme al Presidente di Unindustria, Angelo Camilli, al Presidente CCIAA Frosinone Latina, Giovanni Acampora, alla Fondazione Bruno Visentini, al Presidente Consorzio Industriale del Lazio, Francesco de Angelis, all’assessore di Sora, Andrea Alviani , all’assessore regionale, l’On. Luisa Regimenti e ai sindaci dei comuni della provincia di Frosinone e Latina, anche il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, in rappresentanza della Provincia di Frosinone. Lo stesso Quadrini ha dichiarato in una nota che “la necessità di migliorare i servizi pubblici offerti ha assunto un rilievo sempre crescente nell’ambito di un più ampio processo di rinnovamento delle amministrazioni pubbliche con il conseguente miglioramento dell’interattività con i destinatari dei servizi. L’efficacia dell’incontro avuto oggi – aggiunge il Presidente Quadrini – si evince, oltre che dall’aggiornamento del monitoraggio e una simulazione del carico impositivo fiscale dei nostri comuni, anche dal confronto avuto per migliorare la qualità dei servizi offerti. Sono sempre più convinto che il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini è fondato sulla capacità di fornire risposte tempestive e corrispondenti ai reali bisogni dei cittadini stessi e delle imprese. Per cui il miglioramento continuo della qualità dei servizi e dell’azione della Pubblica Amministrazione consente di orientare le scelte politiche verso gli effettivi bisogni della collettività. Ringrazio il Presidente di Unindustria, Angelo Camilli e il Presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Giovanni Acampora.” Così il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini .

COMUNICATO STAMPA