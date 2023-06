Aree industriali attrattive, presentato il Terzo rapporto su fiscalità e servizi locali

Acampora: “Un’alleanza strategica per lo sviluppo economico

Il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, è intervenuto in apertura dei lavori del convegno organizzato da Unindustria a Roma

“Voglio esprimere il mio sincero apprezzamento ad Unindustria per l’approfondito studio che oggi viene presentato. Una progettualità alla quale la Camera di Commercio Frosinone Latina ha dato il proprio contributo, grazie al bando che annualmente viene proposto per sostenere le iniziative delle Organizzazioni imprenditoriali e delle Associazioni dei consumatori per la promozione e lo sviluppo economico dei nostri territori”. – Così il Presidente Giovanni Acampora è intervenuto in apertura dei lavori del convegno “Aree industriali attrattive”, svoltosi ieri nella sede romana di Unindustria, nel corso del quale è stato presentato il “Terzo Rapporto su Fiscalità e Servizi locali nelle principali aree industriali del territorio”.

“Questa iniziativa rappresenta un’esperienza consolidata e assolutamente qualificata che Unindustria porta avanti con continuità, grazie alla collaborazione di un partner scientifico d’eccezione, come la Fondazione Bruno Visentini, con cui la Camera di Commercio ha avuto già il privilegio di lavorare sempre nell’ambito di attività di ricerca. Questa è la perfetta rappresentazione del modello dell’azione camerale che da tempo perseguiamo, un modello basato sull’idea di fondo che, per essere al servizio di un territorio, le Istituzioni debbano essere partner delle imprese e delle Associazioni che le rappresentano, per condividere proposte, discuterle e sostenerle. Lo scopo comune è creare le condizioni per rendere i nostri territori più attrattivi e questo può avvenire solo attraverso il confronto. Nelle province di Latina e Frosinone – ha proseguito il Presidente della CCIAA – vantiamo insediamenti industriali di grande rilievo in settori che rappresentano la nostra storia economica, che creano ricchezza e occupazione e sulla cui presenza va portata avanti un’alleanza, mettendo insieme gli strumenti che possano favorire la governance a livello locale e quindi tutti gli amministratori comunali, compresi quelli presenti qui oggi. Sono convinto che creare un terreno condiviso di conoscenza, come si propone il Rapporto che oggi viene presentato, sia di importanza prioritaria per individuare le opportunità di sviluppo percorribili e per sensibilizzare le Istituzioni”.

“Il modello che stiamo portando avanti per l’area vasta Frosinone Latina, con la collaborazione di Unindustria, del Presidente Angelo Camilli, del Presidente di Frosinone, Miriam Diurni e di quello di Latina, Pierpaolo Pontecorvo, con le associazioni di categoria e le imprese è un modello che vede la piena condivisione d’intenti da parte della Regione Lazio, oggi rappresentata dall’Assessore Luisa Regimenti e del Consorzio Industriale del Lazio. Con il Presidente Francesco De Angelis abbiamo avviato un nuovo corso che ora dovrà dare i suoi risultati a tutela del sistema delle imprese. Un esempio virtuoso di alleanza strategica che trova le sue basi in solide progettualità da scaricare a terra per definire e costruire un processo finalizzato a favorire lo sviluppo economico territoriale, obiettivo per il quale siamo qui oggi”.

COMUNICATO STAMPA