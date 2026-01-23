Aree industriali, acqua e sviluppo: il Consorzio del Lazio plaude alla riforma regionale

Il Consorzio Industriale del Lazio esprime piena condivisione e apprezzamento per l’importante misura normativa approvata dalla Giunta regionale, promossa dall’Assessore all’Ambiente, alla Sostenibilità e Transizione Energetica, Elena Palazzo, che mira a tutelare le risorse idriche e a rendere più efficiente la gestione delle concessioni nelle aree industriali della Regione.

«Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza, che va nella direzione di una governance più ordinata, efficiente e sostenibile delle aree industriali del Lazio – ha affermato il Commissario straordinario prof. Raffaele Trequattrini – La centralizzazione delle richieste di concessione idrica presso il Consorzio consente di superare la frammentazione delle competenze, semplificare i procedimenti amministrativi e garantire una programmazione unitaria dell’utilizzo della risorsa idrica. La gestione consortile dei pozzi e delle infrastrutture idriche permette un monitoraggio costante dei livelli di falda, una migliore tutela delle aree più sensibili dal punto di vista idrogeologico e un uso più responsabile e sostenibile dell’acqua, risorsa strategica per lo sviluppo industriale e per la sicurezza ambientale dei territori. Questo intervento normativo risponde concretamente alle esigenze delle imprese insediate nelle aree industriali, riducendo gli oneri burocratici e offrendo un interlocutore unico, capace di coniugare efficienza amministrativa, pianificazione tecnica e attenzione alla sostenibilità ambientale. Il provvedimento si inserisce pienamente nel più ampio percorso di sburocratizzazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi. Un percorso indispensabile per rendere la pubblica amministrazione più moderna, più rapida e più vicina al sistema produttivo. In questo quadro desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Assessore regionale Elena Palazzo che ha proposto la norma, alla Vicepresidente Roberta Angelilli, agli assessori regionali Manuela Rinaldi e Giancarlo Righini e al Presidente della Commissione Sviluppo Economico del Consiglio regionale, Vittorio Sambucci, per il lavoro sinergico e costruttivo portato avanti nella definizione di una norma che punta a rendere più efficiente, responsabile e sostenibile la gestione delle risorse idriche nelle aree industriali del Lazio. Il Consorzio Industriale del Lazio è pronto a fare la propria parte per l’attuazione efficace delle nuove disposizioni, in collaborazione con la Regione e con tutti i soggetti istituzionali coinvolti».

