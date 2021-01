Area contigua Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Maura: “Troppo vincoli” presenta mozione

Su sollecito dei consiglieri comunali del Comune di Pescosolido De Gasperis G., Elvio Reale, Cristian Sarrecchia, Alessandro Sarrecchia e Carlo Sperduti, ieri mattina come consigliere provinciale capogruppo di Fdi ho provveduto a presentare in Provincia una mozione riguardante l’individuazione dell’area contigua del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

” Pur nel rispetto della natura e dell’ambiente è innegabile che l’individuazione dell’area contigua del Parco pone troppi vincoli per moltissime attività, andando ad intaccare il tessuto economico sociale del territorio. In un contesto come quello attuale con una crisi economica che sta attanagliando con particolare durezza proprio queste zone montane che vivono spesso di allevamento ed agricoltura”.

Pur ripeto dovendo tutelare l’orso marsicano penso sia opportuno pensare anche alla tutela dei comuni ricadenti in tale area (Alvito, Pescosolido, Campoli Appennino, San Biagio Saracinisco, San Donato Valcomino, Picinisco, Settefrati), lo stesso rispetto dovuto agli animali è dovuto ai cittadini dei comuni interessati, poiché una distorta visione ambientale sta provocando un disastro sul nostro territorio, ci saranno terreni con un titolo di proprietà che non ha più alcun valore e con diritti totalmente limitati. Coltivatori, allevatori non sono più padroni della loro terra e dopo tanti sacrifici, anziché raccogliere i frutti, questi ultimi vengono divorati da animali selvaggi e da atti amministrativi insensati.

“In questo momento, se non risultasse possibile la completa soppressione dell’area, auspico che venga almeno effettuata una riperimetrazione che ne possa ridurre drasticamente la superficie. Se non si agisce in fretta, i troppi vincoli presenti potrebbero dare un ulteriore, pericoloso schiaffo allo stesso tessuto economico e sociale. E soprattutto ora non possiamo permetterlo.

Daniele Maura Capogruppo FdI Consiglio provinciale di Frosinone e presidente del consiglio Provinciale.

